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Петербуржцы подали пять исков к правительству об отмене QR-кодов

Противники цифрового контроля ссылаются на недостоверность данных.

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В Петербурге суд при рассмотрении коллективных исков к правительству города изучит статистику заболеваемости. Противники цифрового контроля ссылаются на недостоверность данных, которыми Смольный оправдывает введение QR-кодов.

Экспертное заключение об уровне заболеваемости ковидом представили 17 января на заседании в Санкт-Петербургском городском суде, сообщает объединенная пресс-служба судов.

«По мнению одного из истцов, Игоря Волкова, заключение подтверждает недостоверность сведений, на основе которых правительство города ввело ограничительные меры», — уточнили в пресс-службе. Документ приобщен к делу.

Всего в горсуд поступили пять коллективных и индивидуальных исков о признании недействующим 121-го постановления правительства Петербурга. Принятые в ноябре 2021 года поправки обязывают предъявлять QR-коды в общественных местах.

Иски рассматривают с декабря. Следующее заседание состоится 21 января.

По данным пресс-службы петербургских судов, аналогичные заявления к чиновникам рассматривают Чувашия, Архангельск, Пенза, Екатеринбург, Забайкалье.

В январе 2022 года Госдума и федеральное правительство отложили на неопределенный срок введение QR-кодов в стране.

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Комментарии (7)

Милая +
Тяжело быть судьями в условиях принятия противозаконных городских решений и постановлений.
267062673
Т.е. у суда вопрос ношения масок не вызывает диссонанса, а запрет (а значит умышленное посягательство на здоровье большого количества жителей Петербурга) на продажу теплых вещей в России зимой здоровым россиянам нужно оспаривать и доказывать нездравый его смысл? Прокуратуре тоже надо что то про зиму, воспаление легких, обморожения и прочее объяснять или вся исполнительная и законодательная и судебная власти на Кипре живут?
Slava_Rossii
А нельзя поподробнее осветить это дело?
Хотелось бы увидеть выводы независимых экспертов и данные чиновников.
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