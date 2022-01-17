Петербуржцы подали пять исков к правительству об отмене QR-кодов

«По мнению одного из истцов, Игоря Волкова, заключение подтверждает недостоверность сведений, на основе которых правительство города ввело ограничительные меры», — уточнили в пресс-службе. Документ приобщен к делу.

Экспертное заключение об уровне заболеваемости ковидом представили 17 января на заседании в Санкт-Петербургском городском суде, сообщает объединенная пресс-служба судов.

В Петербурге суд при рассмотрении коллективных исков к правительству города изучит статистику заболеваемости. Противники цифрового контроля ссылаются на недостоверность данных, которыми Смольный оправдывает введение QR-кодов.

Всего в горсуд поступили пять коллективных и индивидуальных исков о признании недействующим 121-го постановления правительства Петербурга. Принятые в ноябре 2021 года поправки обязывают предъявлять QR-коды в общественных местах.



Иски рассматривают с декабря. Следующее заседание состоится 21 января.



По данным пресс-службы петербургских судов, аналогичные заявления к чиновникам рассматривают Чувашия, Архангельск, Пенза, Екатеринбург, Забайкалье.



В январе 2022 года Госдума и федеральное правительство отложили на неопределенный срок введение QR-кодов в стране.

