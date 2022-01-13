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Рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах могут отложить

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Правительственный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, принятый Госдумой в первом чтении, может быть отложен на неопределенный срок. Об этом заявил глава фракции «Справедливая Россия — За Правду» в нижней палате парламента Сергей Миронов.

«У меня большие основания полагать, что законопроект о QR-кодах будет отложен на неопределенный срок», — сказал он «Интерфаксу» 13 января.

По данным агентства, проект скорее всего не будет рассматриваться из-за того, что правительство не заявляет его как приоритетный. «Кроме того, в регионах в настоящее время и так губернаторы и санитарные врачи могут использовать имеющиеся полномочия и вводить в случае необходимости QR-коды для посещения общественных мест», — добавил информированный источник издания.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что в отношении этого документа в нижнюю палату Федерального собрания пока не направили подзаконные акты. Между тем порядок работы Государственной думы и правительства не подразумевает рассмотрения законов без них.

Сергей Миронов вместе с тем пояснил, что неготовность населения воспринимать законопроект — основная причина ожидаемого отказа от его рассмотрения. По его мнению, люди, которых с помощью проекта хотели стимулировать вакцинироваться, сделали это, как только проект закона был внесен.

Проект закона о QR-кодах в общественных местах правительство внесло в Думу 12 ноября. Документ предполагает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли после предъявления следующих документов: QR-кода о прививке; документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; медицинского отвода от вакцинации. В случае принятия нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

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Комментарии (10)

Урус-Баши
Похоже, у депутов нет легальных QR кодов. По недавним их высказываниям сужу: там антиваксеры засели.
Ushat Pomoev
Что ни говори, а рейтинг популярности нашего Елбасы и его возможное снижение - главный критерий при принятии заведомо непопулярных решений...
262224921
Фонтанка , пишите правильно :
"Рассмотрение позорного законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах могут отложить"
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