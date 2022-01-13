Рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах могут отложить

Правительственный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, принятый Госдумой в первом чтении, может быть отложен на неопределенный срок. Об этом заявил глава фракции «Справедливая Россия — За Правду» в нижней палате парламента Сергей Миронов.



«У меня большие основания полагать, что законопроект о QR-кодах будет отложен на неопределенный срок», — сказал он «Интерфаксу» 13 января.



По данным агентства, проект скорее всего не будет рассматриваться из-за того, что правительство не заявляет его как приоритетный. «Кроме того, в регионах в настоящее время и так губернаторы и санитарные врачи могут использовать имеющиеся полномочия и вводить в случае необходимости QR-коды для посещения общественных мест», — добавил информированный источник издания.

