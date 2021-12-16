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Госдума одобрила в первом чтении законопроект о введении QR-кодов

Депутаты Госдумы 16 декабря приняли в первом чтении законопроект о введении в России QR-кодов в общественных местах.

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Инициативу поддержали 329 парламентариев, против высказались 87, еще один воздержался.

«Мы законопроект до процедуры рассмотрения во втором чтении направим в регионы, в месячную рассылку для обсуждения», — сказал спикер ГД Вячеслав Володин. Также он заявил о необходимости «обсудить все вопросы и болезненные темы».

«Фонтанка» писала, что процесс обсуждения документа в Думе был непростым, некоторые депутаты вывесили плакаты против QR-кодов, чем вызвали недовольство Володина. В пленарном заседании также приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Проект закона о QR-кодах в общественных местах правительство внесло в Думу 12 ноября. Документ предполагает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли после предъявления следующих документов: QR-кода о прививке; документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; медицинского отвода от вакцинации. В случае принятия нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

«До 1 февраля 2022 года также можно будет предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом», – говорится на сайте нижней палаты.

Кроме того, изначально предлагалось принять законопроект о QR-кодах на транспорте, однако этот вопрос сняли с рассмотрения.

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Комментарии (20)

266319693
И вот к 40 годам я наконец доросла до понимания, как люди доходят до комментариев в духе "горите в аду, сволочи" - спасибо родному государству за этот поучительный урок. С этим государством нет смысла спорить, есть смысл только бороться.
265856848
пуар-коды надо чиновникам и депутатам ставить-чтобы отслеживать их уровень наворованных денег...ежедневно в новостях-то министр на взятке,то как сегодня налоговая чиновница из Москвы....
SU LUX INN
почему удаляются Мои комментарии, где Я выражаю решительный протест против QR-кодирования Простого народа? вы что, за чипизацию Населения, Я не пойму!
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