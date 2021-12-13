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Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте

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Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снят с рассмотрения решением Совета Госдумы. Об этом 13 декабря сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«Сегодня на заседании Совета Думы Комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры предложил снять с рассмотрения законопроект № 17358–8 о внесении изменений в Воздушный кодекс и в Устав железнодорожного транспорта. Единогласно поддержали это предложение», — заявил Володин.

Ранее спикер ГД рассказал, что проект закона о введении QR-кодов на транспорте собираются снять с рассмотрения. По его словам, решение принято на основании диалога Госдумы с правительством и изучения обращений граждан и мнений регионов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что это связано с тем, что документ не гарантирует отсутствие негативных последствий. От опрометчивых решений по этому вопросу предостерегал президент Владимир Путин.

В середине ноября кабмин внес в Госдуму законопроекты о введении в России обязательных QR-кодов для проезда в общественном транспорте и присутствия в других общественных местах. В конце ноября Володин опубликовал в своем Telegram-канале пост с предложением обсудить законопроекты о QR-кодах и получил сотни тысяч комментариев.

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Комментарии (9)

Steelpain
У них тема со входом по бск на поручнях не прокатила, а они ещё товарным штрихкодом хотят удивить.
ДуремарСПб.
Интересно у них прием клизм и таблеток до голосования проходит или вместо?
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... и тут-же подтанцова рванула славить Володина )))
--- «Володина в президенты!» Россияне массово выражают любовь к спикеру Госдумы и хотят, чтобы он заменил Путина.
..... я бы на месте Путина перестраховался и сделал оргвыводы ))) .... подыскал бы какого нибудь лося,к примеру ...
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