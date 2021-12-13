Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте

Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снят с рассмотрения решением Совета Госдумы. Об этом 13 декабря сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.



«Сегодня на заседании Совета Думы Комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры предложил снять с рассмотрения законопроект № 17358–8 о внесении изменений в Воздушный кодекс и в Устав железнодорожного транспорта. Единогласно поддержали это предложение», — заявил Володин.



Ранее спикер ГД рассказал, что проект закона о введении QR-кодов на транспорте собираются снять с рассмотрения. По его словам, решение принято на основании диалога Госдумы с правительством и изучения обращений граждан и мнений регионов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что это связано с тем, что документ не гарантирует отсутствие негативных последствий. От опрометчивых решений по этому вопросу предостерегал президент Владимир Путин.