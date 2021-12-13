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Спикер Госдумы: Законопроект о QR-кодах на транспорте рассматривать не будут

Проект закона о введении QR-кодов на транспорте собираются снять с рассмотрения. Об этом 13 декабря заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.

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«В понедельник на Совете Государственной думы обсудим вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта», — написал политик.

По его словам, данное решение принято в результате диалога Госдумы с правительством и изучения обращений граждан и мнений регионов. Их замечания были услышаны благодаря обратной связи.

«Президент страны Владимир Путин в конце прошлой недели подчеркнул, что опрометчивые решения недопустимы. И что необходимо изучить «самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей», «действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем» для наших граждан», — отметил Володин.

В середине ноября кабмин внес в Госдуму законопроект о введении в России обязательных QR-кодов для проезда в общественном транспорте и для присутствия в других общественных местах. Инициатива вызвала широкий общественный резонанс. В конце ноября Вячеслав Володин выложил в своем Telegram-канале пост с предложением обсудить законопроекты о QR-кодах. Его завалили сотнями тысяч комментариев. 3 декабря Минтранс отказался от идеи проверять QR-коды при покупке авиабилетов.

В Петербурге QR-коды для посещения ресторанов и ТЦ должны были ввести с 1 декабря, но власти решили отложить это до 27-го числа. О жизни в новой реальности читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (7)

Otkating
Вернулся Петр Первый из заграничного путешествия и стал рассказывать в боярской думе о том, что интересного он там увидел.
- Вот, бояре, есть там такая штука - «ПОРТВЕЙН» называется.
- А что такое?
- Да, вроде браги нашей, только вкуснее и голова от него по утрам не так сильно болит. Будем завозить?
- Будем, царь-батюшка, будем!!!
- А еще есть там такая штука - «ПРЕЗЕРВАТИВ» называется.
- А это что такое?
- Да вроде мешка резинового, на срам надевается, отлюбил боярыню - да не обрюхатил; с девками блудливыми погулял - да на конец ничего не поймал.
- Хорошая штука! Вези презервативы, царь-батюшка!!!
- Оба не могу! Только одно что-то завезти можно. Так что выбирайте, бояре.
Крики, шум, шлепки, ругань: одни кричат презервативы, другие за портвейн.
Петр вмешивается:
- Вот что бояре, есть такая штука - ГОЛОСОВАНИЕ...
- Правильно, царь-батюшка, как ГОЛЫМ СОВАЛИ, так и будем совать!!! ПОРТВЕЙН ВЕЗИ!!!
266098315
Путин с друганами прикинул, что можно перегнуть резко дубину и дал команду "представителям народа" изобразить отказ от QR кодов, как собственное решение.
Что эти деревянные изделия сами решали без отмашки путина?!))
Hans-Christian
Пустая статья.
Не будут расссматривать какой законопроект? Который в середине ноября внесли - о QR-кодах на международном транспорте? Или который вообще не существует, на ОТ внутри страны, как в Татарстане?
Народ, "заваливший гневными комментариями" наверняка тоже не разобрался.
Фонтанка, есть же номера у законопроектов. Также непонятно, что значит "будет снят с рассмотрения". Гарантированно принят не будет или под шумок в канун нового года будет принят автоматом и оглашён пост-фактум отходящим от шумных гуляний гражданам?
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