Спикер Госдумы: Законопроект о QR-кодах на транспорте рассматривать не будут

«В понедельник на Совете Государственной думы обсудим вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта», — написал политик.
По его словам, данное решение принято в результате диалога Госдумы с правительством и изучения обращений граждан и мнений регионов. Их замечания были услышаны благодаря обратной связи.
«Президент страны Владимир Путин в конце прошлой недели подчеркнул, что опрометчивые решения недопустимы. И что необходимо изучить «самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей», «действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем» для наших граждан», — отметил Володин.
В середине ноября кабмин внес в Госдуму законопроект о введении в России обязательных QR-кодов для проезда в общественном транспорте и для присутствия в других общественных местах. Инициатива вызвала широкий общественный резонанс. В конце ноября Вячеслав Володин выложил в своем Telegram-канале пост с предложением обсудить законопроекты о QR-кодах. Его завалили сотнями тысяч комментариев. 3 декабря Минтранс отказался от идеи проверять QR-коды при покупке авиабилетов.
В Петербурге QR-коды для посещения ресторанов и ТЦ должны были ввести с 1 декабря, но власти решили отложить это до 27-го числа. О жизни в новой реальности читайте в материале «Фонтанки».