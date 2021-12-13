Спикер Госдумы: Законопроект о QR-кодах на транспорте рассматривать не будут

«В понедельник на Совете Государственной думы обсудим вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта», — написал политик.



По его словам, данное решение принято в результате диалога Госдумы с правительством и изучения обращений граждан и мнений регионов. Их замечания были услышаны благодаря обратной связи.



«Президент страны Владимир Путин в конце прошлой недели подчеркнул, что опрометчивые решения недопустимы. И что необходимо изучить «самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей», «действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем» для наших граждан», — отметил Володин.

