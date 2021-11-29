Пост на миллион. Как Володин и Общественная палата познакомились с противниками QR-кодов

Вячеслав Володин Фото: пресс-служба Государственной думы / duma.gov.ru Поделиться Поделиться







На сетевой протест наложились опросы, в которых большинство россиян не приветствуют идею правительства ввести обязательные QR-коды для посещения общественных мест и покупки билетов на поезда и самолеты. Публичное обсуждение в Общественной палате вскрыло около тридцати не учтенных законопроектом категорий граждан. Первые плоды уже есть: правительство, скорее всего, название «QR-код» заменит более приятным русскому уху.

Паника в Сети

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на прошлой неделе поддержал «письмо врачей» - обращение медиков к публичным персонам, выступившим против принудительной вакцинации. Об этом парламентарий заявил в своем телеграм-канале, попутно порассуждав о необходимости законопроектов о QR-кодах. Их цель - сегрегировать привитых от непривитых, предоставив первым существенные преференции в виде доступа к общественным благам и насущным потребностям. Володин предложил подписчикам оставить свое мнение о правительственной идее.



Под постом в Telegram Володин активировал функцию комментирования, и его накрыла народная волна.

«Фонтанка» на двое суток погрузилась в пучину протеста. В среднем под постом появлялись 200-300 сообщений в минуту. Около половины удалялись. На психологических отметках наблюдалась особенно ожесточенная схватка. Пользователи с трудом взяли высоту 200 тысяч комментариев, еще тяжелее им дались 300 тысяч, а к полумиллиону они и вовсе подбирались несколько часов.

«Я только что заходила в комментарии, их было 480 тысяч. Сейчас 417. Зачем вы это делаете? Дайте людям высказаться!» - это типичное сообщение перед каждой психологической отметкой. Комментарии действительно удаляли очень активно, несмотря на минимальное количество нецензурных отзывов.

«Володин, заканчивайте эти игры», - написал депутату анонимный пользователь. Что он имел в виду - демократию в виде открытого поста или цензурирование - осталось неясным.

К трем часам дня 29 ноября пост прочитали около 900 тысяч человек, количество комментариев - 670 тысяч, хотя на самом деле их точно больше миллиона. Слово «против» встречается 230 тысяч раз. «Права» - 77 тысяч. «Конституция» - 42 тысячи. «Свобода», «сегрегация», «фашизм» - 34-36 тысяч.



Шквал отзывов насторожил власть. Депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов предположил, что гигантское количество комментариев связано с ботами и накрутками.

В ответ на сомнение Попова пользователи запустили флешмоб. Слоганы «Я не бот, а живой человек» и «Я не бот, а гражданин своей страны» приобрели массовую популярность. Участники дискуссии называли свои ФИО, возраст и место жительства. Диспропорцию комментариев и просмотров они объясняли тем, что писали по нескольку сообщений, столкнувшись с зачисткой.

Превосходство противников QR-кодов было тотальным, но не абсолютным. На сотню отрицательных отзывов приходилось по одному, а то и меньше, одобрительному. Пользователь Анна Лесных, выбравшая себе в аватарки Владимира Путина на фоне баннера «Единой России», звала «ваксеров» в бой:

«За QR-коды!!!!!! Защитим Россию от вымирания!!!»

По наблюдениям «Фонтанки», боты в канале Володина действительно присутствовали, но отстаивали они «провакцинные» принципы. Например, житель Москвы Михаил создал бот «Стоп Коронавирус», который с регулярной периодичностью выдавал пост, так же, как и выступление Анны Лесных, преисполненный экспрессии:



«Мы, здоровая сознательная часть общества, требуем от власти срочно ввести всеобщую обязательную вакцинацию и тотальный QR-контроль!!! Ввести QR-паспорта!!! Признать антипрививочников экстремистами!!! Государство имеет право на насилие и пришло время его применить во имя спасения жизней своих граждан!!!»

Общаться с «Фонтанкой» Михаил не стал.

Вячеслав Володин пообещал ознакомиться с комментариями в телеграм-канале. Попутно его администраторы во втором канале запустили опрос «Вы сделали прививку от COVID-19?» Поучаствовали более 16 тысяч пользователей, отрицательно ответили 88 %.

Палата. Не № 6, а Общественная

Эстафету у спикера Госдумы перехватила Общественная палата (ОП). В пятницу, 26 ноября, она провела публичные слушания законопроектов о QR-кодах. Заседание анонсировалось в Telegam и транслировалось в Youtube, где тоже открыли возможность комментирования.

Слушание в первую очередь запомнилось виртуальной шизофренией. В экране Youtube-канала секретарь Общественной палаты Лидия Михеева рассказывала, что электронную приемную атаковали боты, протестуя против QR-кодов. За сутки поступили 40 тысяч обращений, хотя в год в палату поступают 16-17 тысяч.



Параллельно словам Лидии Михеевой, во вкладке «комментарии», шла активнейшая с ней дискуссия. Около пяти тысяч записей за час оставили разгневанные пользователи. Обобщим их посты:

«Не бойтесь, это не атака, это мнение жителей России! Это мы писали в приемную ОП. О вашем существовании мы узнали из канала Володина. Выгляньте в окно. Кроме чиновников, есть миллионы людей, и часть их пришла посмотреть, чем вы занимаетесь».

Участники слушаний в Общественной палате начали с места в карьер. Если не нравится народу «QR-код», надо его переименовать.

«Давайте перейдем на русский и будем оперировать словами «справка», «сертификат», - предложили в ОП.

Идею, как написал 29 ноября РБК, скорее всего, поддержат в правительстве. Обсуждаются названия «Сертификат здоровья», «Зеленый паспорт и другие».

Противопоказания

Претензии противников QR-кодов, конечно, глубже, заявила член Общественной палаты и соучредитель благотворительного фонда поддержки людей с ментальными особенностями Ксения Алферова.



- Ни один вменяемый человек не может проголосовать за законопроект. Он не проработан. Больше половины выступающих здесь (на слушаниях. - Ред.) активно агитирует вакцинироваться. Но никто из разумных людей не отрицает вакцинацию. Они против принуждения к ней. Это добровольная вещь.

По словам Алферовой, законопроектом не учтены жители с противопоказаниями. Она привел в пример юношу с ДЦП, пороком сердца и гепатитом. У него есть отвод ото всех зарегистрированных в стране прививок, кроме одной - от COVID-19.

«И таких случаев - тысячи», - подчеркнула Алферова. Перед принятием и даже обсуждением законопроекта в Госдуме она предложила составить исчерпывающий список медицинских противопоказаний к вакцинации.

О том же говорила главный врач Центра медицинской профилактики ГАЗ Валентина Цывова:

«Нигде не регламентирован медотвод. Медрекомендации звучат очень неоднозначно».

Иммунитет

Разделение на вакцинированных и переболевших несправедливо, звучало в Общественной палате. Участники обсуждения вспомнили, о чем говорил научный директор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, вирусолог, академик РАН Виталий Зверев :



«Именно переболевшие создают ценный коллективный иммунитет. Нет ни одной вакцины, которая давала бы более сильный по продолжительный иммунитет, чем перенесенное заболевание. Я призываю беречь тех, кто переболел COVID-19. Это наш золотой фонд».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова пару недель назад заявила, что QR-коды могут выдавать переболевшим бессимптомно и неофициально - в случае, если они пройдут тест на антитела. Уровень титра называется разный - то 300, то 500.

Переболевшие «антиваксеры» против такого гадания на кофейной гуще. Реальный титр антител будет виден только после контакта с зараженным, когда организм начнет борьбу с вирусом.

В Общественной палате заметили, что выходом из ситуации может быть тест на T-клеточный иммунитет. В России есть пара собственных разработок, но стоит тест 9-10 тысяч рублей.

T-клетки, или клетки-убийцы - это лимфоциты, распознающие и уничтожающие зараженную вирусом клетку. Т-клеточный ответ у переболевших не имеет прямой корреляции с уровнем антител, подтверждали в Минздраве.

«QR-код - не показатель здоровья»

В первый год массовой вакцинации от COVID-19 избыточная смертность в России выросла на 30 %, следует из заявления зампреда комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты Сергея Рыбальченко. В 2020 году страна потеряла 340 тысяч человек от ковида, к концу этого ожидается почти полумиллиона. Каждая пятая смерть в России сейчас связана с COVID-19.

Член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права СовФеда Анна Швабауэр обратила внимание на то, что привитые тоже несут высокую вирусную нагрузку и могут быть переносчиками инфекции.

«QR-код - не свидетельство здоровья. Законопроекты о доступе граждан в общественные места и на транспорт по признаку вакцинированности не достигают заявленных целей», - говорит Швабауэр.

По словам общественницы, правительственная идея не учитывает интересы широчайшего спектра населения, поэтому QR-коды и вызывают такой негатив.

«Защитный титр антител после инъекции «Гам-Ковид-Вак» неизвестен по-прежнему, клинические испытания не завершены. Статистика по смертям и побочным эффектам после вакцинации отсутствует. Многие считают QR-код унижением достоинства, некоторые не хотят регистрироваться на Госуслугах, не хотят разглашать медтайну любому охраннику в ТЦ, опасаются осложнений и побочных эффектов».

Швабауэр принесла в Общественную палату досье из 600 случаев смертей после вакцинации и попросила Минздрав расследовать их.

Профессор медицины в немецком университете Грайфсвальда Гюнтер Кампф неделю назад опубликовал статью в журнале The Lancet о высокой роли привитых в передаче инфекции. Ученый исследовал случаи заражения в американском штате Массачусетс и немецком городе Мюнстер. В Штатах 74 % заболевших были вакцинированы полностью или частично, в Германии - 22 %.

«Вакцинированные имеют более низкий риск тяжелых заболеваний, но все еще являются важной частью пандемии. Поэтому неправильно и опасно говорить о пандемии непривитых», - резюмирует Кампф.

Обсуждение в Общественной палате длилось четыре часа. В целом «Фонтанка» насчитала около тридцати упомянутых категорий граждан, которые не могут или не желают вакцинироваться или подтвердить перенесенную болезнь.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

