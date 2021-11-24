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Врачи пригласили антиваксеров лично посмотреть, что творится в красных зонах

Врачи 11 больниц России, в том числе из Петербурга, написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса с предложением посетить красные зоны, чтобы лично оценить масштабы и последствия эпидемии.

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Авторы письма надеются, что их предложение поможет изменить ситуацию, и «меньше людей будет умирать».

Как сообщает 24 ноября ТАСС, письмо адресовано конкретным людям, а также вообще всем антиваксерам. Среди адресатов такие известные противники прививок, как лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, политолог Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, музыкант Константин Кинчев, певец и композитор Юрий Лоза, певица Наталья Ветлицкая, актёр и телеведущий Оскар Кучера.

«Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако, учитывая сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать», — говорится в письме.

Письмо подписали главные врачи и заведующие отделениями крупнейших больниц страны, специализирующихся на лечении COVID-19. Это, в частности, главврач Клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Денис Гусев, главврачи московских больниц № 40, № 52, № 15 и № 67 Денис Проценко, Марьяна Лысенко, Валерий Вечорко и Андрей Шкода, заведующий отделением реанимации для больных ковидом Городской больницы № 40 Санкт-Петербурга и медики из других городов и регионов.

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Комментарии (57)

iigaza
Согласно данным, со 2 января по 2 июля этого года в Великобритании зарегистрировано около 51 300 смертей, связанных с коронавирусом, – 19,3% от общего числа смертей. Из них почти 39 000 умерших не делали прививку от коронавируса, 4400 человек умерли в течение 21 дня после первой дозы вакцины, 7300 – через 21 день или более после первой дозы, 182 человека – в течение 21 дня после второй дозы, 458 человек – через 21 день или более после второй дозы вакцины.
SERGEY111
То есть эти новоявленные писатели по указке сверху , никогда не поверю что они вдруг в пятницу за рюмкой чая все собрались и коллективно САМИ решились на эту писанину , хотят что бы те кто еще здоровы заразились там и стали больными .
Leo.S
Народ болеет и тяжело болеет и даже умирают, факт неоспоримый. А при чем тут непонятная жижа от почвоведа ?
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