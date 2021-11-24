Врачи пригласили антиваксеров лично посмотреть, что творится в красных зонах

Как сообщает 24 ноября ТАСС , письмо адресовано конкретным людям, а также вообще всем антиваксерам. Среди адресатов такие известные противники прививок, как лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, политолог Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, музыкант Константин Кинчев, певец и композитор Юрий Лоза, певица Наталья Ветлицкая, актёр и телеведущий Оскар Кучера.

«Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако, учитывая сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать», — говорится в письме.