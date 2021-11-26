Перед обсуждением законов о QR-кодах в Общественную палату за сутки поступили 40 тысяч обращений. Это в 2,5 раза больше годовой нормы

«Вчера поступили 40 тысяч обращений, тогда как за весь год к нам приходят 16–17 тысяч писем», — заявили 26 ноября в ОП.



Палата посчитала эту активность подозрительной. По данным ее IT-службы, с уникальных IP-адресов поступили 46 % обращений — около 20 тысяч. Остальные служба считает спланированной DDoS-атакой.



На Youtube-канал Общественной палаты после заявления о 46 % обрушилась волна новых комментариев.



«Я не бот, я живой человек», — массово пишут пользователи, признавая себя авторами вчерашних обращений в Общественную палату. Они требуют отклонить законопроект об обязательном QR-кодировании.

