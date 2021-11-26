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Перед обсуждением законов о QR-кодах в Общественную палату за сутки поступили 40 тысяч обращений. Это в 2,5 раза больше годовой нормы

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«Вчера поступили 40 тысяч обращений, тогда как за весь год к нам приходят 16–17 тысяч писем», — заявили 26 ноября в ОП.

Палата посчитала эту активность подозрительной. По данным ее IT-службы, с уникальных IP-адресов поступили 46 % обращений — около 20 тысяч. Остальные служба считает спланированной DDoS-атакой.

На Youtube-канал Общественной палаты после заявления о 46 % обрушилась волна новых комментариев.

«Я не бот, я живой человек», — массово пишут пользователи, признавая себя авторами вчерашних обращений в Общественную палату. Они требуют отклонить законопроект об обязательном QR-кодировании.

«Мы не против вакцинации, мы против сегрегации», — дополняют комментаторы.

В полдень 26 ноября в Общественной палате начались слушания законопроектов, в которых предлагается утвердить единые требования для вводимых в регионах противоэпидемических ограничений. Правительство России предлагает внести изменения в федеральные законы «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Устав железнодорожного транспорта» и Воздушный кодекс. Поправки предполагают допуск в общественные места и продажу билетов на транспорт по QR-кодам.

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Комментарии (8)

FullHD
Вся ботня интернета, наверное, вчера старалась.
DimDimych
У них в инструкциях, что ли написано - при любой непонятной ситуации всегда должно присутствовать число 46%?
Есть тут нумерологи?
Dazdraperma
Предлагаю Общественной Палате заранее объявить всех несогласных агентами мирового империализьма, врагами народа и вообще необразованными мракобесами. И мнение их не учитывать
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