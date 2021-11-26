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Метро, кафе, самолеты — всё по QR-кодам: пять новых ограничений, которые заставят вакцинироваться

«Фонтанка» собрала пять ограничений, из-за которых лучше вакцинироваться как можно быстрее. Некоторые в Петербурге уже действуют, другие готовятся и тестируются в России.

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Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Причина №1. QR—коды на кафе, рестораны и магазины

Уже смирились с кодами на фитнесы и бассейны? До этого забыли про театры, музеи, цирки и кино? Новое ограничение игнорировать будет сложнее.

С 27 декабря в Петербурге сделают обязательными QR-коды при посещении кафе и ресторанов, а также непродовольственных магазинов.

Сходить можно будет разве что в столовую на работе или на вокзале, или только в аптеку и магазин за товарами первой необходимости. Остальное — только для посетителей, завершивших вакцинацию, перенесших заболевание либо имеющих медотвод.

Причина №2. Работа только для вакцинированных

Уже полтора месяца в Петербурге действует постановление Роспотребнадзора, которое прописало обязательную вакцинацию работникам сфер образования, здравоохранения, соцобслуживания, торговли и общепита (включая курьерские доставки), временного проживания, транспорта (включая такси), бытовых услуг, салонов красоты, фитнес-центров, бань, СПА-салонов, ФОК и бассейнов, клиентских подразделений банков, почты, МФЦ, ЖКХ и энергетики, культурных, выставочных и просветительских мероприятий, а также досуга, включая театры, кинотеатры и концертные залы.

В этот же список внесены гражданские и муниципальные служащие, а также органы государственной власти и их подведомственные организации.

Постановлением Роспотребнадзра от 9 ноября перечень был дополнен.

В него вошли сотрудники любых организаций в сфере промышленности, строительства, транспорта и транспортной инфраструктуры, включая работающие в Пулково (в том числе авиакомпании), Большом порту Петербурга и петербургском пассажирском порту. Также в него внесли всех обучающихся в профучилищах и вузах старше 18 лет, кому придется проходить практику за пределами учебных заведений.

И заодно в список включили и всех горожан в возрасте старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями

Обеспечить прививку первым компонентом вакцины нужно до 15 декабря, вторым — до 15 января. Исключение — те, у кого есть медотводы.

Нет ни кода, ни медотвода? Постановление Роспотребнадзора дает предприятиям право отстранять сотрудников, которые отказываются сделать укол от коронавируса, от работы без сохранения зарплаты. А в случае если работодатель не будет этого делать — ему грозит солидный штраф и даже закрытие.

Никто не может гарантировать, что в ближайшем будущем список не будет расширяться дальше.

Причина №3. Путешествия только для вакцинированных

12 ноября в Госдуму России внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Первый предполагает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли после предъявления следующих документов: QR-кода о прививке; документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; медицинского отвода от вакцинации. Это уже в той или иной мере ввели сами регионы, и Петербург в частности, поэтому он мало что меняет. Но есть и второй законопроект.

Он предлагает регулировать порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет только о междугородных и международных перевозках. Чтобы улететь куда-то или уехать на поезде, пассажиру нужен будет один из следующих документов: QR-код о прививке; медицинский отвод от вакцинации; подтверждение перенесённого коронавируса.

Законопроекты могут быть рассмотрены и приняты уже в декабре.

Причина №4. Вход в общественный транспорт с кодом

Татарстан первым в России ввел QR-коды на общественном транспорте. Подтверждение вакцинации требуется в городском, пригородном и межмуниципальном транспорте во всех населенных пунктах республики

В первый же день после введения ограничений контролеры высадили из метро, автобусов, троллейбусов и трамваев сотни пассажиров. Доходило до рукоприкладства. К 25 ноября конфликтные ситуации сошли на нет — смирились. А власти в ответ немного подсластили пилюлю.

В Петербурге аналогичную меру пока не рассматривают. Но городская администрация заявила, что ориентируется на данные по заболеваемости и вакцинации. А интерес к ноу-хау нарастает.

Власти Свердловской области, например, объявили о том, что серьезно прорабатывают введение QR-кодов на транспорте и у себя. И даже отправили специалистов ознакомиться с опытом Татарстана.

Интересным кому-то из властей может показаться и опыт первого региона в России, который законодательно изолировал по домам всех непривитых. О своем выходе из дома жители ХМАО, не сделавшие прививок и сидящие на самоизоляции должны теперь будут уведомлять через специальное приложение.

Кто знает, вдруг и это приживется?

Причина №5. Очереди на вакцинацию и «Спутник Лайт» для избранных

Новые ограничения в Петербурге и в России на подходе. Срок — до конца декабря и успеть в него уложиться не легко: очереди и запись. Уже исчез быстрый путь в виде «Спутника Лайт», после одной дозы которого раньше сразу давали QR-код. Он теперь только для переболевших и ранее привитых.

Сейчас чтобы сделать две полноценные прививки, и подождать между ними еще 21 день и получить потом код — нужно закладывать около месяца. А пункты вакцинации и так уже трудятся на максимуме, делая под 40 тысяч уколов в день. В их график еще надо попасть, иначе Новый год, вероятно, придется встречать без кафе, магазинов, путешествий и развлечений. А может и без работы.

Как быстро записаться и вакцинироваться в Петербурге — читайте в инструкции «Фонтанки».

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

Фото: Егор Алеев/ТАСС

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Комментарии (4)

Олег З
Достали со своими кодами!!! Буду пешком ходить, но никакие коды не заставите получать!!!
либералЪ76
2. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет":

а) с применением насилия или с угрозой его применения;

б) лицом с использованием своего служебного положения;

в) организованной группой, -

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от трех до шести лет.
либералЪ76
ст.282 УК РФ Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, -

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
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