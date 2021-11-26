Метро, кафе, самолеты — всё по QR-кодам: пять новых ограничений, которые заставят вакцинироваться

Фото: Егор Алеев/ТАСС Поделиться Поделиться







Причина №1. QR—коды на кафе, рестораны и магазины

Уже смирились с кодами на фитнесы и бассейны? До этого забыли про театры, музеи, цирки и кино? Новое ограничение игнорировать будет сложнее.

С 27 декабря в Петербурге сделают обязательными QR-коды при посещении кафе и ресторанов, а также непродовольственных магазинов.

Сходить можно будет разве что в столовую на работе или на вокзале, или только в аптеку и магазин за товарами первой необходимости. Остальное — только для посетителей, завершивших вакцинацию, перенесших заболевание либо имеющих медотвод.



Причина №2. Работа только для вакцинированных

Уже полтора месяца в Петербурге действует постановление Роспотребнадзора, которое прописало обязательную вакцинацию работникам сфер образования, здравоохранения, соцобслуживания, торговли и общепита (включая курьерские доставки), временного проживания, транспорта (включая такси), бытовых услуг, салонов красоты, фитнес-центров, бань, СПА-салонов, ФОК и бассейнов, клиентских подразделений банков, почты, МФЦ, ЖКХ и энергетики, культурных, выставочных и просветительских мероприятий, а также досуга, включая театры, кинотеатры и концертные залы.

В этот же список внесены гражданские и муниципальные служащие, а также органы государственной власти и их подведомственные организации.

Постановлением Роспотребнадзра от 9 ноября перечень был дополнен.

В него вошли сотрудники любых организаций в сфере промышленности, строительства, транспорта и транспортной инфраструктуры, включая работающие в Пулково (в том числе авиакомпании), Большом порту Петербурга и петербургском пассажирском порту. Также в него внесли всех обучающихся в профучилищах и вузах старше 18 лет, кому придется проходить практику за пределами учебных заведений.



И заодно в список включили и всех горожан в возрасте старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями

Обеспечить прививку первым компонентом вакцины нужно до 15 декабря, вторым — до 15 января. Исключение — те, у кого есть медотводы.

Нет ни кода, ни медотвода? Постановление Роспотребнадзора дает предприятиям право отстранять сотрудников, которые отказываются сделать укол от коронавируса, от работы без сохранения зарплаты. А в случае если работодатель не будет этого делать — ему грозит солидный штраф и даже закрытие.

Никто не может гарантировать, что в ближайшем будущем список не будет расширяться дальше.

Причина №3. Путешествия только для вакцинированных

12 ноября в Госдуму России внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Первый предполагает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли после предъявления следующих документов: QR-кода о прививке; документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; медицинского отвода от вакцинации. Это уже в той или иной мере ввели сами регионы, и Петербург в частности, поэтому он мало что меняет. Но есть и второй законопроект.



Он предлагает регулировать порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет только о междугородных и международных перевозках. Чтобы улететь куда-то или уехать на поезде, пассажиру нужен будет один из следующих документов: QR-код о прививке; медицинский отвод от вакцинации; подтверждение перенесённого коронавируса.

Законопроекты могут быть рассмотрены и приняты уже в декабре.

Причина №4. Вход в общественный транспорт с кодом

Татарстан первым в России ввел QR-коды на общественном транспорте. Подтверждение вакцинации требуется в городском, пригородном и межмуниципальном транспорте во всех населенных пунктах республики В первый же день после введения ограничений контролеры высадили из метро, автобусов, троллейбусов и трамваев сотни пассажиров. Доходило до рукоприкладства. К 25 ноября конфликтные ситуации сошли на нет — смирились. А власти в ответ немного подсластили пилюлю.

В Петербурге аналогичную меру пока не рассматривают. Но городская администрация заявила, что ориентируется на данные по заболеваемости и вакцинации. А интерес к ноу-хау нарастает.



Власти Свердловской области, например, объявили о том, что серьезно прорабатывают введение QR-кодов на транспорте и у себя. И даже отправили специалистов ознакомиться с опытом Татарстана.

Интересным кому-то из властей может показаться и опыт первого региона в России, который законодательно изолировал по домам всех непривитых. О своем выходе из дома жители ХМАО, не сделавшие прививок и сидящие на самоизоляции должны теперь будут уведомлять через специальное приложение.

Кто знает, вдруг и это приживется?

Причина №5. Очереди на вакцинацию и «Спутник Лайт» для избранных

Новые ограничения в Петербурге и в России на подходе. Срок — до конца декабря и успеть в него уложиться не легко: очереди и запись. Уже исчез быстрый путь в виде «Спутника Лайт», после одной дозы которого раньше сразу давали QR-код. Он теперь только для переболевших и ранее привитых.

Сейчас чтобы сделать две полноценные прививки, и подождать между ними еще 21 день и получить потом код — нужно закладывать около месяца. А пункты вакцинации и так уже трудятся на максимуме, делая под 40 тысяч уколов в день. В их график еще надо попасть, иначе Новый год, вероятно, придется встречать без кафе, магазинов, путешествий и развлечений. А может и без работы.



Как быстро записаться и вакцинироваться в Петербурге — читайте в инструкции «Фонтанки».

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

