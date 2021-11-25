Казанцы сдались на милость QR-кодам в транспорте

Протест жителей Казани против QR-кодов на транспорте, сошёл на нет. Во всяком случае в электрическом, сообщили в муниципальном предприятии «Метроэлектротранс».



«По итогам утреннего часа пик в электрическом городском транспорте Казани без QR-кодов контролёрами было выявлено 143 пассажира. В метрополитене 21 человек пытались пройти без QR-кода, у 13 пассажиров он оказался недействительным, 32 человека показывали справки. Этим утром обошлось без сотрудников полиции, пассажиры не скандалят», — говорится в опубликованном 25 ноября сообщении в Instagram.

