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Казанцы сдались на милость QR-кодам в транспорте

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Протест жителей Казани против QR-кодов на транспорте, сошёл на нет. Во всяком случае в электрическом, сообщили в муниципальном предприятии «Метроэлектротранс».

«По итогам утреннего часа пик в электрическом городском транспорте Казани без QR-кодов контролёрами было выявлено 143 пассажира. В метрополитене 21 человек пытались пройти без QR-кода, у 13 пассажиров он оказался недействительным, 32 человека показывали справки. Этим утром обошлось без сотрудников полиции, пассажиры не скандалят», — говорится в опубликованном 25 ноября сообщении в Instagram.

В трамваях и троллейбусах в утренний час пик не допустили 68 пассажиров. Задержек движения нет, подвижной состав работает на линии по обычному расписанию, уточнили в казанском «Метроэлектротрансе».

QR-коды и медотводы в транспорте Татарстана проверяют с 22 ноября. Без проблем можно проехаться только на такси и межрегиональных автобусах. В первый день после введения ограничений дело доходило до драк и вызова полиции.

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Комментарии (7)

260650801
Взяли Казань, батюшка!
07A
Кодеины проиграли, число сдавшихся не поддается учету, тысячами получают коды на Госуслугах!
тов
Предлагаете радоваться?

В концлагере отряд вышел на работы?

Если хочется узнать что в казани, то надо идти читать казанские форумы, а не вашу пропаганду и агитацию.
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