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Следующая остановка — смирение. Казанцы стали спокойнее реагировать на то, что их не пускают в транспорт без QR-кода

В среду утром в транспорте Казани выявили 404 человека без QR-кода

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Жители Казани стали спокойнее относиться к доступу в транспорт по QR-коду. Факт констатирует 24 ноября МУП «Метроэлектротранс» и сообщает, что в утренний час пик в электрическом общественном транспорте выявили 404 пассажира без кодов. Для сравнения, в понедельник их было на сотню больше.

«В утренний час пик 24 ноября контролеры в электрическом общественном транспорте выявили 404 пассажира без QR-кодов. В метрополитене за утро 18 человек пытались пройти без QR-кода, у 12 пассажиров он оказался недействительным, 21 человек показывал справки, и один пассажир устроил скандал, однако обошлось без привлечения сотрудников полиции», — говорится в сообщении предприятия.

Утром в подвижной состав не были допущены 309 человек, из них лишь один упирался и отказывался покидать салон, для него вызвали полицию. Задержка составила 25 минут.

QR-коды и медотводы в транспорте Татарстана проверяют с 22 ноября. Без проблем можно проехаться только на такси и межрегиональных автобусах.

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Комментарии (16)

ivan5_5e4d10fe646f6
Прoстo навернo их прoверяют как маски в трц в спб, для видимoсти. Имитация - наше все.
Cashmare
интересно, а как в казани выглядит "час пик"
Владислав М
Власть пилит сук, на котором сидит.
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