Следующая остановка — смирение. Казанцы стали спокойнее реагировать на то, что их не пускают в транспорт без QR-кода

Жители Казани стали спокойнее относиться к доступу в транспорт по QR-коду. Факт констатирует 24 ноября МУП «Метроэлектротранс» и сообщает, что в утренний час пик в электрическом общественном транспорте выявили 404 пассажира без кодов. Для сравнения, в понедельник их было на сотню больше.
«В утренний час пик 24 ноября контролеры в электрическом общественном транспорте выявили 404 пассажира без QR-кодов. В метрополитене за утро 18 человек пытались пройти без QR-кода, у 12 пассажиров он оказался недействительным, 21 человек показывал справки, и один пассажир устроил скандал, однако обошлось без привлечения сотрудников полиции», — говорится в сообщении предприятия.
Утром в подвижной состав не были допущены 309 человек, из них лишь один упирался и отказывался покидать салон, для него вызвали полицию. Задержка составила 25 минут.
QR-коды и медотводы в транспорте Татарстана проверяют с 22 ноября. Без проблем можно проехаться только на такси и межрегиональных автобусах.