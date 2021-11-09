Вакцинации вкололи бустер. Как Роспотребнадзор расширил список тех, кто обязан привиться от коронавируса в Петербурге

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Документ, подписанный 9 ноября главой петербургского Роспотребнадзора, вносит изменения в постановление от 12 октября и расширяет список тех, для кого прививка от ковида обязательна. Компанию работникам сферы торговли, общепита, услуг и госпредприятий составят сотрудники организаций в сфере промышленности, строительства, транспорта и транспортной инфраструктуры, включая работающие в Пулково (в том числе авиакомпании), Большом порту Петербурга и петербургском пассажирском порту. Также в него внесли всех обучающихся в профучилищах и вузах старше 18 лет, которым придется проходить практику за пределами учебных заведений.



Самое же резонансное изменение касается лиц в возрасте старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями (в том числе заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем) — для всех них вакцинация становится обязательной.

Обеспечить прививку первым компонентом вакцины нужно до 15 декабря, вторым — до 15 января. Исключение — те, у кого есть медотводы.

Ответственность возлагается на руководителей предприятий, что оставляет главный вопрос — как собираются контролировать исполнение постановления неработающими пожилыми и хронически больными людьми?

Очевидно, что расширение перечня тех, кому предстоит обязательная вакцинация, позволит ускорить темпы прививочной кампании. Вопреки призывам властей использовать ковикулы для получения искусственного иммунитета, темпы вакцинации во время «нерабочих дней» в Петербурге упали. При этом локдаун петербургские чиновники решили не продлевать. Кроме того, о расширении списка тех, кто обязан сделать прививку, раньше просили рестораторы и владельцы ТЦ, которых власти в первую очередь закрывают при росте заболеваемости, несмотря на то что они обеспечили персонал антителами.



Опрошенные «Фонтанкой» владельцы и управляющие бизнесом, которых коснулось нововведение, в целом восприняли новость позитивно. «Хорошо, добьем тех, кто сопротивлялся», — заявил Василий Селиванов, руководитель строительного холдинга LEGENDA Intelligent Development. Сейчас в компании привито около 70%. «Мы давно это делаем, хотя много тараканов в головах, много», — сказал он. Будет ли он пользоваться правом отстранять несогласных от работы, топ-менеджер не прокомментировал. «Посмотрим, как это будет работать», — отметил он.

«Решение абсолютно правильное», — прокомментировал решение властей гендиректор СК «Дальпитерстрой» Аркадий Скоров. Он добавил, что в его компании сотрудники уже прошли вакцинацию. «Сказал, чтобы все вакцинировались, — все вакцинировались», — добавил бизнесмен.

В ГК «Арсенал-Недвижимость» не назвали процент вакцинированных сотрудников, сославшись на конфиденциальный характер информации. «Стройка работает 30 календарных дней, все в наших руках», — сказал директор ГК Александр Смирнов.



Руководитель «Кировского завода» Георгий Семененко и корейский завод Hyundai взяли паузу, чтобы ознакомиться с постановлением Наталии Башкетовой. А вот фармацевтическая промышленность близка к целевым показателям. Так, в «Активном компоненте» привито уже 68%, сообщил его директор Александр Семенов. «Сильное постановление. Но интересна мера ответственности, конечно: предприятия закрывать будут?» — прокомментировал он.

В «Герофарме» пока привито 50% работников, сказал его генеральный директор Петр Родионов. Но темпы нельзя назвать вдохновляющими. «Я думал, что, когда появились вакцины, люди пойдут первым делом привьются. Но оказалось, нет — надо разъяснять и показывать на собственном примере», — говорит он. Сам топ-менеджер рассказал, что привился, но не успел вовремя ревакцинироваться. «Недавно перенес ковид, хоть и в легкой форме, но потерял две недели», — поделился он.

В «Питеравто», крупнейшем частном перевозчике города, почему-то переадресовали вопросы «Фонтанки» в комитет по транспорту. Аргументы, что предприятие не является подведом Смольного и вроде бы представляет собой бизнес с частными учредителями, понимания не нашли.



«Мы уже месяц как отчитались, что у нас 80% привитых», — рассказал владелец «Пятого парка» Алексей Эвентов. Предприниматель подчеркнул, что сам выступает за вакцинацию и здесь сходится с правительством во взглядах. «Денег, к сожалению, за это не платят», — посетовал он.

В «Пассажиравтотрансе» «Фонтанке» рассказали, что там на данный момент вакцинированы 81% сотрудников. Среди них есть представители разных возрастных категорий, в том числе и старше 60 лет. «Будем анализировать статистику для принятия соответствующих мер по исполнению нового постановления», — прокомментировали в ГУП перспективы обязательной вакцинации пожилых работников.

Как ранее писала «Фонтанка», постановление Роспотребнадзора дает предприятиям право отстранять сотрудников, которые отказываются сделать укол от коронавируса, от работы без сохранения зарплаты. Ответственность за неисполнение постановления санитарного врача, согласно ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях режима повышенной готовности), предполагает штраф для предприятий до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.



Согласно коронавирусному 121-му постановлению Смольного, выполнение требований санитарного врача об обязательной вакцинации является условием для ведения деятельности предприятий указанных в нем отраслей. То есть тех, кто его не выполнит, могут закрыть.

Но из текста постановления не совсем ясно, как будет выполняться требование об обязательной вакцинации в отношении пенсионеров и больных хроническими заболеваниями. «Как предполагается обеспечить обязательность вакцинации? Будут искать и штрафовать лиц старше 60 лет или страдающих астмой или сердечными заболеваниями, если они не привились?» — уже удивляется депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Лучше всех о том, как будет работать обязательная вакцинация для жителей старше 60 лет в Петербурге, могли бы рассказать те, кто придумал её ввести. Но в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу на звонки и сообщения никто не ответил. В комитете по здравоохранению тоже хранят молчание. Телефон главного по программе «Вакцинация» в Петербурге Дмитрия Ченцова на автоответчике. Но «Фонтанка» не оставляет попыток добиться объяснений.

