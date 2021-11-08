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В «ковидной» больнице Петербурга рассказали о смертях вакцинированных

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Доля вакцинированных от коронавируса пациентов в петербургской городской клинической больнице №20 составляет 10%, и среди них тоже есть летальные исходы, сообщила главный врач Татьяна Суровцева.

«Мы видим, что 10% пациентов, которые поступают к нам привитыми, переносят заболевание гораздо легче. Все-таки нам удается справиться, и мы не доходим до реанимации, мы не видим летальных исходов. Крайне редко это возникает. Там были какие-то сопутствующие заболевания, более серьезные, или какие-то очень серьезные хромосомные генные заболевания. Мы понимаем, что этот вирус очень серьезный и эти больные очень сложные. Был бы этот пациент привит или не был, я думаю, исход был бы тот же», — заявила Суровцева 8 ноября в эфире канала «Санкт-Петербург».

Как ранее писала «Фонтанка», в октябре в больницах Петербурга стало в пять раз больше вакцинированных заболевших коронавирусом, чем раньше.

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Комментарии (27)

266602059
В заголовке одно, в тексте другое... Фонтанка, эх...
ROMUALD
10% чётко вписываются в 90% эффективности вакцины, прямо в яблочко. Охотно верю, проверить к сожалению не смогу.
263784231
Надо же, видимо, ко второй годовщине запуска спутника на орбиту готовятся - вдруг появились заболевшие и привитые сограждане. А что будет с теми орденоносцами, что лгали о полной эффективности сей субстанции своего производства - героя, наверное, дадут?
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