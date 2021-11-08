В «ковидной» больнице Петербурга рассказали о смертях вакцинированных

Доля вакцинированных от коронавируса пациентов в петербургской городской клинической больнице №20 составляет 10%, и среди них тоже есть летальные исходы, сообщила главный врач Татьяна Суровцева.



«Мы видим, что 10% пациентов, которые поступают к нам привитыми, переносят заболевание гораздо легче. Все-таки нам удается справиться, и мы не доходим до реанимации, мы не видим летальных исходов. Крайне редко это возникает. Там были какие-то сопутствующие заболевания, более серьезные, или какие-то очень серьезные хромосомные генные заболевания. Мы понимаем, что этот вирус очень серьезный и эти больные очень сложные. Был бы этот пациент привит или не был, я думаю, исход был бы тот же», — заявила Суровцева 8 ноября в эфире канала «Санкт-Петербург».

