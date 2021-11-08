Петербуржцы не стали использовать «ковикулы» для вакцинации. Темпы падают

Первым компонентом вакцины (включая «Спутник Лайт») в этот период в Северной столице привились 95 420 человек. Всего выполнено 129 614 инъекций, учитывая введение второго компонента, ревакцинацию и прививки иностранцам. Отметим, согласно данным комитета по здравоохранению, в ходе «семидневки», предшествовавшей нерабочей неделе, с 25 по 31 октября, было сделано 148 700 инъекций — то есть больше почти на 20 тысяч.



Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что в Петербурге удалось стабилизировать осеннюю волну коронавируса благодаря нерабочим дням. В комитете по здравоохранению были более сдержаны и призвали оценивать эффект от «ковикул» через «два-три дня».

