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Петербуржцы не стали использовать «ковикулы» для вакцинации. Темпы падают

Темпы вакцинации во время «нерабочих дней» в Петербурге упали

В Смольном отчитались о вакцинации от коронавируса в Петербурге за нерабочую неделю с 1 по 8 ноября. Горожан призывали использовать эти дни, чтобы сделать прививку.

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Первым компонентом вакцины (включая «Спутник Лайт») в этот период в Северной столице привились 95 420 человек. Всего выполнено 129 614 инъекций, учитывая введение второго компонента, ревакцинацию и прививки иностранцам. Отметим, согласно данным комитета по здравоохранению, в ходе «семидневки», предшествовавшей нерабочей неделе, с 25 по 31 октября, было сделано 148 700 инъекций — то есть больше почти на 20 тысяч.

Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что в Петербурге удалось стабилизировать осеннюю волну коронавируса благодаря нерабочим дням. В комитете по здравоохранению были более сдержаны и призвали оценивать эффект от «ковикул» через «два-три дня».

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Комментарии (3)

Coulthard
Когда я в июне-2020 заболел (не сбивалась температура два дня), был вызван врач, приехала девочка в масочке, которая поставила диагноз фарингит (при полностью отсутствующей боли в горле), и которая прописал какую-то фигню и не отправила на тест... вот с этого дня я всю их пропаганду вертел на одном месте, и прививаться меня никто не заставит уже никогда, с таким отношением к больным. Пройдите, пожалуйста, в жопу!
iAm2Cool
Когда же им было вакцинироваться если все работали как обычно? Не работали только торговые центры и ресторанные дворики, где процентов 80 персонала уже давно заставили привиться принудительно под угрозой увольнения. Им что ли по второму кругу статистику улучшать? :)
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