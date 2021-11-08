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Беглов заявил, что в Петербурге удалось стабилизировать осеннюю волну коронавируса

Он отметил, что число активных больных все еще на высоком уровне.

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Губернатор Александр Беглов заявил, что в Петербурге удалось стабилизировать осеннюю волну заболеваемости COVID-19.

«Общими усилиями нам удалось стабилизировать осеннюю волну коронавируса в Петербурге. Решение президента объявить в стране период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября позволило нормализовать обстановку и обеспечить эффективность мер дополнительного регулирования», — сказал Беглов в традиционном радиообращении 8 ноября.

По его словам, главной задачей было разорвать возможные цепочки заражения, избежать рисков доставки инфекции из других регионов России и зарубежья, сохранить объемы плановой медицинской помощи, предоставить петербуржцам больше времени для вакцинации от коронавируса.

«Сегодня ключевые индикаторы свидетельствуют о том, что нам удается преодолевать негативные тенденции. Число активных больных стабилизировалось на уровне 45 тысяч. Но это высокий уровень. Количество госпитализаций в Петербурге в среднем составляет 550 случаев за сутки», — отметил Беглов.

Как писала «Фонтанка», число больных коронавирусом и пневмониями на больничных койках и на амбулаторном лечении увеличилось после локдауна в Петербурге.

Какие ограничения действуют в Петербурге с 8 ноября — читайте здесь.

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Комментарии (10)

266601528
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожал.уйста. Самой очень стыдно.
Владислав Терехин
Какой молодец!
footballer13
А что, по цифрам что-то существенно изменилось у нас уже?
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