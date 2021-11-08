Беглов заявил, что в Петербурге удалось стабилизировать осеннюю волну коронавируса

Губернатор Александр Беглов заявил, что в Петербурге удалось стабилизировать осеннюю волну заболеваемости COVID-19.
«Общими усилиями нам удалось стабилизировать осеннюю волну коронавируса в Петербурге. Решение президента объявить в стране период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября позволило нормализовать обстановку и обеспечить эффективность мер дополнительного регулирования», — сказал Беглов в традиционном радиообращении 8 ноября.
По его словам, главной задачей было разорвать возможные цепочки заражения, избежать рисков доставки инфекции из других регионов России и зарубежья, сохранить объемы плановой медицинской помощи, предоставить петербуржцам больше времени для вакцинации от коронавируса.
«Сегодня ключевые индикаторы свидетельствуют о том, что нам удается преодолевать негативные тенденции. Число активных больных стабилизировалось на уровне 45 тысяч. Но это высокий уровень. Количество госпитализаций в Петербурге в среднем составляет 550 случаев за сутки», — отметил Беглов.
Как писала «Фонтанка», число больных коронавирусом и пневмониями на больничных койках и на амбулаторном лечении увеличилось после локдауна в Петербурге.
Какие ограничения действуют в Петербурге с 8 ноября — читайте здесь.