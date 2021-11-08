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Комздрав призвал оценивать эффект от «ковикул» через «два-три дня»

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Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что при оценке эффекта от нерабочих дней надо опираться на число госпитализаций, а не число выявленных случаев коронавируса в Петербурге. Нужно подождать еще два-три дня.

«Мы понимаем, что число заболевших в значительной степени зависит от того, как функционирует система здравоохранения города, насколько в полную силу работают лаборатории, насколько в выходные дни доступен вызов врача на дом. Чтобы понять, насколько отразилась сокращенная рабочая неделя, надо подождать еще пару-тройку дней», — сказал Лисовец 8 ноября в эфире канала «Санкт-Петербург».

По числу заболевших в течение трех недель в Петербурге отмечается плато, и за такую же нерабочую неделю 2020 года было на 18% больше госпитализаций.

В то же время губернатор Александр Беглов уже заявил, что в Петербурге удалось стабилизировать осеннюю волну коронавируса.

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Комментарии (2)

Happy White
Ещё вот что, толку от этих мер ноль, если метро сокращает частоту поездов. Почему они не пришли к губернатору и не сказали дать им денег, чтобы не сокращать?
Happy White
Мне вот что непонятно: почему в метро на первой ветке не включат вентиляцию? Каждый раз, когда на этой ветке бываю, в вагонах Сочи. Понятно, что это надо наверное ножками пойти и отверстия открыть или там ночистить, но уже скоро два года эпидемия, какой бы ни был наш метрополитен медленный, должны были догадаться это сделать.
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