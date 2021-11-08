Комздрав призвал оценивать эффект от «ковикул» через «два-три дня»

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что при оценке эффекта от нерабочих дней надо опираться на число госпитализаций, а не число выявленных случаев коронавируса в Петербурге. Нужно подождать еще два-три дня.
«Мы понимаем, что число заболевших в значительной степени зависит от того, как функционирует система здравоохранения города, насколько в полную силу работают лаборатории, насколько в выходные дни доступен вызов врача на дом. Чтобы понять, насколько отразилась сокращенная рабочая неделя, надо подождать еще пару-тройку дней», — сказал Лисовец 8 ноября в эфире канала «Санкт-Петербург».
По числу заболевших в течение трех недель в Петербурге отмечается плато, и за такую же нерабочую неделю 2020 года было на 18% больше госпитализаций.
В то же время губернатор Александр Беглов уже заявил, что в Петербурге удалось стабилизировать осеннюю волну коронавируса.