Комздрав призвал оценивать эффект от «ковикул» через «два-три дня»

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что при оценке эффекта от нерабочих дней надо опираться на число госпитализаций, а не число выявленных случаев коронавируса в Петербурге. Нужно подождать еще два-три дня.



«Мы понимаем, что число заболевших в значительной степени зависит от того, как функционирует система здравоохранения города, насколько в полную силу работают лаборатории, насколько в выходные дни доступен вызов врача на дом. Чтобы понять, насколько отразилась сокращенная рабочая неделя, надо подождать еще пару-тройку дней», — сказал Лисовец 8 ноября в эфире канала «Санкт-Петербург».

