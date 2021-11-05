«Ну, подумаешь, укол». Как в Петербурге будут отстранять от работы за отказ вакцинироваться от COVID-19

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Кого касается обязательная вакцинация в Петербурге?

Список отраслей, работникам которых необходимо сделать прививку от COVID-19, установлен главным санитарным врачом Петербурга Наталией Башкетовой.

Она постановила обеспечить проведение вакцинации в следующих отраслях: образование, здравоохранение, соцобслуживание, торговля и общепит (включая курьерские доставки), временное проживание, транспорт (включая такси), бытовые услуги, салоны красоты, фитнес-центры, бани, СПА-салоны, физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны, клиентские подразделения банков, почта, МФЦ, ЖКХ и энергетика, культурные, выставочные и просветительские мероприятия, досуг (включая театры, кинотеатры и концертные залы). В этот же список внесены гражданские и муниципальные служащие, а также органы государственной власти и их подведомственные организации.



К какому сроку необходимо сделать прививку?

Организациям и ИП из указанных сфер необходимо не менее чем для 80 % сотрудников обеспечить первый укол двухкомпонентной вакциной (или единственный укол однокомпонентной) до 15 ноября. До 15 декабря не менее 80 % должны пройти полный цикл вакцинации.

Кому можно не делать прививку?

Согласно постановлению Роспотребнадзора, требование об обязательной вакцинации не распространяется на имеющих медицинские противопоказания. Переболевшие в документе не упоминаются, но согласно разъяснениям ведомства, они приравниваются к обладателям медотвода, но всё-таки должны уместиться в 20%. Требование привить 80 % в любом случае будет отсчитываться от общей численности штата. Но если показатель не будет достигнут, Роспотребнадзор будет анализировать, за счет чего.

Какая ответственность грозит за неисполнение постановления?

Роспотребнадзор назначил ответственными за вакцинацию сотрудников руководителей предприятий и организаций, а также ИП из перечисленных сфер. Статья 6.3. КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) предполагает штраф для предприятий до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.



Согласно коронавирусному 121 постановлению Смольного, выполнение требований санитарного врача об обязательной вакцинации является условием для ведения деятельности предприятий указанных отраслей. То есть тех, кто его не выполнит, могут закрыть.

Имеет ли работодатель право отстранять сотрудника от работы за отказ сделать прививку?

С 16 ноября у петербургских работодателей появится возможность отстранять от работы сотрудников за отказ сделать прививку от COVID-19. «Если до 16 ноября первую вакцинацию работники не проходят, у работодателей есть основания для отстранения сотрудника без сохранения заработной платы», — заявила заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Петербурге Марина Андреева.

Какие правовые основания существуют для отстранения от работы?

Согласно разъяснениям Роструда, основаниями являются абзац 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса России, а также пункт 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В первом документе говорится, что работодатель обязан отстранить от работы сотрудника, если это предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. Во втором, что отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. На основании приказа Минздрава России от 09.12.2020 № 1307н прививка против новой коронавирусной инфекции отнесена к профилактическим прививкам по эпидемическим показаниям. Списки тех, кому нужно делать такую прививку, устанавливает санитарный врач РФ или региона ( ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»). В Петербурге они указаны в постановлении главного санитарного врача города.



Что нужно сделать работодателю, чтобы отстранить от работы отказавшихся сделать прививку?

Согласно разъяснениям Роструда, работодателю сначала необходимо определить перечень тех, кто подлежит вакцинации, и издать соответствующий приказ. В нем следует отразить сведения о необходимости вакцинации, сроки ее прохождения, а также порядок предоставления сертификатов и медотводов. В этом же приказе нужно информировать о возможности отстранения. Сотрудники должны письменно подтвердить, что ознакомлены с приказом.

Если сотрудник не сделал прививку в срок и не смог предоставить медотвод, работодателю необходимо получить от него письменный отказ от вакцинации, а затем издать приказ об отстранении сотрудника без сохранения зарплаты и ознакомить с ним работника под подпись.

Как должен выглядеть приказ об отстранении от работы?

Форму приказа можно разработать самостоятельно. В нём должны быть ФИО, должность, основание и срок (либо до вакцинации, либо на период «эпиднеблагополучия»). Также в приказе отдается распоряжение главному бухгалтеру не начислять зарплату на период отстранения.



Как это происходит на практике?

Петербургский общепит и гостиничный бизнес ранее отчитывались, что в основном уже выполнили требования по вакцинации 80 % персонала и к проверкам готовы. Ретейлеры тоже надеются уложиться в срок, но на всякий случай уже начали издавать приказы об отстранении непривитых. Как сообщила «Фонтанке» Ольга Волкова, председатель комитета по торговле петербургской ТПП, достижение целевых 80 % близко. Подсчёт ведётся с учетом того, что в 20 % входят и медотводы по медицинским показаниям, и медотводы сотрудников, которые переболели в течение последних шести месяцев. По словам совладельца сети «Реалъ» Александра Мышинского, по его компании привиты 65 % сотрудников, медотводы принесли 6 % , 10 % — QR-коды переболевших.

По словам участников рынка, они получили разъяснения от властей, что в ходе проверок будут считать показатель по каждому конкретному магазину. При этом у сетей есть точки, где целевой показатель превзойден, но есть и ковид-диссидентские коллективы. В таких директора рискуют остаться без премии, а вот сотрудников просто расформируют по другим точкам, чтобы соблюсти норматив. К реальному отстранению без зарплаты прибегать будут вряд ли: поскольку в сфере торговли и услуг наблюдается дефицит кадров, и жестко давить на работников предприниматели не рискуют.



Кого еще могут обязать сделать прививку от коронавируса?

Петербургский Роспотребнадзор не исключает, что расширит список тех, кто должен обязательно вакцинировать сотрудников. «Этот вопрос будет обсуждаться, конечно. Это важные сферы, где много работников занято», — заявила начальник отдела эпидемиологического надзора городского Управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия. Ранее с такой просьбой к губернатору Александру Беглову обратились представители сферы общественного питания и торговых центров.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

