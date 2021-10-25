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Роспотребнадзор не исключил расширения списка категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19

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В Петербурге допустили расширение перечня сфер бизнеса, работники которых подлежат обязательной вакцинации от COVID-19. Об этом в ходе пресс-конференции 25 октября заявила начальник отдела эпидемиологического надзора городского Управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия. «Эта мера не исключена», — сказала она.

Ранее представители сферы общественного питания и торговых центров обратились к губернатору Александру Беглову с просьбой расширить список отраслей, которым необходимо вакцинировать 80 % сотрудников. Сами они уже справились с задачей. Но из-за недостаточного уровня коллективного иммунитета снова попали под локдаун.

Ирина Чхинджерия напомнила, что согласно санитарным правилам вакцинации подлежит население городов, где проживает более 1 млн человек. «Этот вопрос будет обсуждаться, конечно. Это важные сферы, где много работников занято», — заявила она.

Требование Роспотребнадзора о вакцинации 80 % работников отраслей торговли и услуг станет обязательным с 15 ноября. Подробнее о том, кого оно коснется, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (9)

asvea
Так закройте границу на месяц -два -три -...
И посмотрим на распостранение и на новые штамбы Колвида в стране
Граница решето для различных слоев населения вышестоящих над основным населением страны
Мало того что Роспотребнадзор не закрыл вовремя границу в прошлом году распостранив заразу так и сейчас полностью не справляется ,только запретительные меры вводит от безисходности .не имея никаког планв борьбы ,меняя то одно то другое .Перчатки я так понимаю уже не помогают,, а?!"
nuga
Вот эта фраза про жителей городов миллионников,подлежащих принудительному обкалыванию,взята из того самого ГОСТА по ЧС.Путин добавил Минобороны и МЧС.Все складывается к прогону жителей через мобильные пункты ВОЗ,Учения прошли,законодательство подогнали,вакцина будет одобрена и вперед.
266385663
а в рот жеваной морковкой не плюнуть ?
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