Роспотребнадзор не исключил расширения списка категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19

В Петербурге допустили расширение перечня сфер бизнеса, работники которых подлежат обязательной вакцинации от COVID-19. Об этом в ходе пресс-конференции 25 октября заявила начальник отдела эпидемиологического надзора городского Управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия. «Эта мера не исключена», — сказала она.
Ранее представители сферы общественного питания и торговых центров обратились к губернатору Александру Беглову с просьбой расширить список отраслей, которым необходимо вакцинировать
Ирина Чхинджерия напомнила, что согласно санитарным правилам вакцинации подлежит население городов, где проживает более 1 млн человек. «Этот вопрос будет обсуждаться, конечно. Это важные сферы, где много работников занято», — заявила она.
Требование Роспотребнадзора о вакцинации