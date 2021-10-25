Роспотребнадзор не исключил расширения списка категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19

В Петербурге допустили расширение перечня сфер бизнеса, работники которых подлежат обязательной вакцинации от COVID-19. Об этом в ходе пресс-конференции 25 октября заявила начальник отдела эпидемиологического надзора городского Управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия. «Эта мера не исключена», — сказала она.



Ранее представители сферы общественного питания и торговых центров обратились к губернатору Александру Беглову с просьбой расширить список отраслей, которым необходимо вакцинировать 80 % сотрудников. Сами они уже справились с задачей. Но из-за недостаточного уровня коллективного иммунитета снова попали под локдаун.

