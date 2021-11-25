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Жители успокоились, но реакции добились. В Татарстане изменили правила поездок по QR-кодам

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Правительство Татарстана смягчило правила использования QR-кодов в общественном транспорте. Теперь право на поездки получат новые категории граждан, следует из постановления, опубликованного 25 ноября.

С 26 ноября в общественный транспорт в регионе будут пускать не только обладателей QR-кодов, подтверждающих полную вакцинацию или перенесенный в последние полгода коронавирус. Некоторые смогут получить «республиканский QR-код» в бумажном виде: это касается тех, кто сделал первую прививку или вакцинировался однокомпонентным препаратом (код будет действовать 24 дня), граждан с медотводом, а также привитых военнослужащих.

QR-коды в общественном транспорте Татарстана проверяют с 22 ноября. Без проблем можно проехаться только на такси и межрегиональных автобусах. Сначала дело доходило до драк и вызова полиции, но к 25 ноября жители стали реагировать на новые правила спокойнее.

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Комментарии (5)

nalchik11
Прививка однокомпонентным препаратом действует только 24 дня? Говорили же, ревакцинация не чаще, чем раз в полгода...
ppky0323
Что ж, ждем новостей об окончании эпидемии в Татарстане
тов
То- то же.

И с запиской от мамы должны пускать.
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