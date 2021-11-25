Жители успокоились, но реакции добились. В Татарстане изменили правила поездок по QR-кодам

Правительство Татарстана смягчило правила использования QR-кодов в общественном транспорте. Теперь право на поездки получат новые категории граждан, следует из постановления, опубликованного 25 ноября.



С 26 ноября в общественный транспорт в регионе будут пускать не только обладателей QR-кодов, подтверждающих полную вакцинацию или перенесенный в последние полгода коронавирус. Некоторые смогут получить «республиканский QR-код» в бумажном виде: это касается тех, кто сделал первую прививку или вакцинировался однокомпонентным препаратом (код будет действовать 24 дня), граждан с медотводом, а также привитых военнослужащих.

