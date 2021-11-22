Непривитые жители ХМАО на самоизоляции должны будут уведомлять о выходе из дома через приложение

«Граждане [указанных муниципалитетов] в период с 22 ноября 2021 года по 5 декабря 2021 года оформляют уведомления в государственной информационной системе самоконтроля передвижения граждан в период действия режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре «Цифровое уведомление»», — гласит текст документа.

Жители Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района должны будут оформлять уведомления о выходе из дома в специальном приложении. Соответствующее постановление подписала 22 ноября губернатор Югры Наталья Комарова.

Власти ХМАО ввели обязательную самоизоляцию с 22 ноября по 5 декабря для жителей перечисленных населенных пунктов, кроме тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса или переболел.



Согласно приложению sidimdoma.admhmao.ru, граждане должны будут указывать свои паспортные данные и причину выхода из дома, например поход в аптеку, салон красоты, автосервис, на работу, на охоту или рыбалку. Кроме того, необходимо будет указывать дату и время отсутствия в доме. Для каждого выхода отводится определенное время. Если планируется поездка на автомобиле, это тоже нужно отметить.

