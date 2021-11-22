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Непривитые жители ХМАО на самоизоляции должны будут уведомлять о выходе из дома через приложение

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Жители Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района должны будут оформлять уведомления о выходе из дома в специальном приложении. Соответствующее постановление подписала 22 ноября губернатор Югры Наталья Комарова.

«Граждане [указанных муниципалитетов] в период с 22 ноября 2021 года по 5 декабря 2021 года оформляют уведомления в государственной информационной системе самоконтроля передвижения граждан в период действия режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре «Цифровое уведомление»», — гласит текст документа.

Власти ХМАО ввели обязательную самоизоляцию с 22 ноября по 5 декабря для жителей перечисленных населенных пунктов, кроме тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса или переболел.

Согласно приложению sidimdoma.admhmao.ru, граждане должны будут указывать свои паспортные данные и причину выхода из дома, например поход в аптеку, салон красоты, автосервис, на работу, на охоту или рыбалку. Кроме того, необходимо будет указывать дату и время отсутствия в доме. Для каждого выхода отводится определенное время. Если планируется поездка на автомобиле, это тоже нужно отметить.

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Комментарии (13)

Олег З
Играют на нервах, не более.
266342235
"Верёвку приносить с собой?"
07A
Господи, неужели успею пожить в обществе справедливости и всеобщего благоденствия! В приложении необходимо предусмотреть возможность сообщить в органы о соседях,, нарушающих режим самоизоляции! Поможем друг другу в трудный час!
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