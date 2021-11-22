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Первый регион в России законодательно изолировал по домам всех непривитых

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Обязательная самоизоляция для непривитых введена в первом регионе России — Ханты-Мансийском Автономном округе. Пока в четырех его муниципалитетах: Нефтеюганске, Нягани, Урае и Кондинском районе.

«Постановляю: установить с 22 ноября 2021 года по 5 декабря 2021 года режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих (пребывающих) в городских округах Нефтеюганск, Нягань, Урай, Кондинском муниципальном районе (с. Леуши, пгт. Луговой, пгт. Междуреченский, пгт. Мортка, п. Мулымья), за исключением граждан, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или перенесших заболевание коронавирусной инфекцией (COVID-19)», — цитирует ТАСС 22 ноября постановление губернатора Югры Натальи Комаровой.

Кроме того, общепит и фитнес-клубы в перечисленных населенных пунктах смогут работать только до 23 часов. Одновременно было приостановлено проведение культурно-массовых, физкультурных и спортивных мероприятий, выездов организованных групп.

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Комментарии (2)

Гриб
Село в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры России. Административный центр сельского поселения Леуши.
Местное время: 22 ноября, 18:55
Население: 1 197 чел. (2010 г.)

Все что нужно знать о новостях фонтанки и мощных заголовках. Предполагаю , что при таком население весь поселок из конца в конце можно проти за 15-20 минут
vader
Господи, как же они торопятся...
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