Власти Петербурга обсуждают отсрочку введения QR-кодов для общепита и ретейла

Предполагается, что обновленный документ выйдет до конца этой недели и продлит большинство действующих запретов (сейчас установлены до 28 ноября).
Однако сфера общественного питания и ретейл, где QR-коды должны заработать с 1 декабря, могут получить отсрочку. Окончательное решение не принято, подчеркивают собеседники нашего издания. До какого момента отложат введение ограничений — пока не решено. Но наиболее вероятной выглядит дата 10 января, когда закончатся новогодние каникулы. Это позволит не отпугнуть туристов, которые собирались приехать в город на зимние каникулы, и не омрачить праздник горожанам и бизнесу. Впрочем, меры и сроки могут быть скорректированы в зависимости от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация.
А вот снятие запрета на ночную работу заведений общепита, о котором попросили бары, по данным «Фонтанки», пока не обсуждается.
Введение QR-кодов для вакцинированных на общественном транспорте Петербурга тоже не рассматривается, заявил глава комитета по транспорту Кирилл Поляков.
Ранее власти Петербурга отчитались о победе над четвертой волной COVID-19. Власти Петербурга также напомнили, где во время новогодних гуляний все-таки потребуются QR-коды.