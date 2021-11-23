Власти Петербурга обсуждают отсрочку введения QR-кодов для общепита и ретейла

Предполагается, что обновленный документ выйдет до конца этой недели и продлит большинство действующих запретов (сейчас установлены до 28 ноября).



Однако сфера общественного питания и ретейл, где QR-коды должны заработать с 1 декабря, могут получить отсрочку. Окончательное решение не принято, подчеркивают собеседники нашего издания. До какого момента отложат введение ограничений — пока не решено. Но наиболее вероятной выглядит дата 10 января, когда закончатся новогодние каникулы. Это позволит не отпугнуть туристов, которые собирались приехать в город на зимние каникулы, и не омрачить праздник горожанам и бизнесу. Впрочем, меры и сроки могут быть скорректированы в зависимости от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация.

