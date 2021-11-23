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Власти Петербурга обсуждают отсрочку введения QR-кодов для общепита и ретейла

Введение системы QR-кодов для допуска в рестораны и магазины в Петербурге могут отложить. Об этом «Фонтанке» рассказали три источника, знакомых с ходом подготовки корректировок в 121-е коронавирусное постановление.

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Предполагается, что обновленный документ выйдет до конца этой недели и продлит большинство действующих запретов (сейчас установлены до 28 ноября).

Однако сфера общественного питания и ретейл, где QR-коды должны заработать с 1 декабря, могут получить отсрочку. Окончательное решение не принято, подчеркивают собеседники нашего издания. До какого момента отложат введение ограничений — пока не решено. Но наиболее вероятной выглядит дата 10 января, когда закончатся новогодние каникулы. Это позволит не отпугнуть туристов, которые собирались приехать в город на зимние каникулы, и не омрачить праздник горожанам и бизнесу. Впрочем, меры и сроки могут быть скорректированы в зависимости от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация.

А вот снятие запрета на ночную работу заведений общепита, о котором попросили бары, по данным «Фонтанки», пока не обсуждается.

Введение QR-кодов для вакцинированных на общественном транспорте Петербурга тоже не рассматривается, заявил глава комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Ранее власти Петербурга отчитались о победе над четвертой волной COVID-19. Власти Петербурга также напомнили, где во время новогодних гуляний все-таки потребуются QR-коды.

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Комментарии (25)

mr029
Тут вот с вирусом борьба, а тут туристы надо чтобы приехали, а тут вот рыбу заворачивали.
Огонь.
Coriander
Всё ясно, власть не только читает соцсети , но и смотрит на забугорных "коллег". Хорошо бы им смотреть попристальнее, а то может получиться "как в Париже".
kote_5e4d88f83c7f0
Казалось бы, прикрывать наоборот надо до каникул. Ничего не понятно тут.
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