«Двойной удар под дых». Петербургские бары просят отменить «президентские» коронавирусные ограничения

Владельцы небольших баров предложили Смольному отказаться от запрета на ночную работу или хотя бы объяснить всем, почему именно после 23:00 вирус становится особо опасным. Крупные ресторанные тоже несут потери, но не торопятся выступать единым фронтом с коллегами по цеху, надеясь зайти с фланга и добиться отсрочки QR-кодов. На кону — высокий сезон предновогодних корпоративов.
Победа над «четвертой волной» пандемии коронавируса, о которой рапортовал медицинский блок Смольного, обнадежила бизнес. Как стало известно «Фонтанке», более полусотни небольших баров подписали петицию губернатору Александру Беглову с просьбой отменить «комендантский час» для общепита. Отправить ее планируется 23 ноября, сообщил «Фонтанке» представитель инициативной группы, владелец паба Docker Кирилл Майстров.
По мнению авторов обращения (есть в распоряжении «Фонтанки»), запрет на ночную работу в сочетании с QR-кодами является избыточной мерой и ставит бизнес под угрозу закрытия. «Логика проста: делаете из нас принудительно COVID-free, заставляя работать только с привитыми и недавно переболевшими, — снимайте ограничения по времени работы. Методы двойного контроля для и так пострадавшей отрасли — это двойной удар под дых», — комментирует Кирилл Майстров.
Запрет на работу общепита с 23:00 до 6:00 утра был введен в Петербурге с 8 ноября, после завершения локдауна. До этого заведения могли работать до 2:00.
В отличие от прошлого года, когда власти объяснили «комендантский час» желанием бороться с распространением вируса в «жарком танце», в этот раз разъяснений не последовало. Но они, по большому счету, и не были нужны. Запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6 часов утра поручил ввести регионам президент Владимир Путин. О желательности такой меры следом заявил федеральный Роспотребнадзор. Впрочем, общепиту Северной столицы всё же дали послабление — по поручению губернатора Александра Беглова были внесены изменения в методичку к 121 коронавирусному постановлению, которые разрешили посетителям допить и находиться в ресторанах и барах до 24:00, если прием заказов прекратится в 23:00.
Но барам, которые ориентированы на ночную работу, такая отсрочка мало помогла. «Выручка упала на
«Сейчас под ударом те, кто работает в вечерние часы, в каких-то заведениях на
При этом бары готовы к переходу в ковид-фри-режим. Они вакцинировали
Среди подписавших петицию — управляющие барами и владельцы нескольких небольших заведений. Большинство из них смогли сплотиться в прошлом году для борьбы против законопроекта о «наливайках», который поставил под угрозу закрытия заведения менее 50 кв. м.
Более крупный и поднаторевший в искусстве диалога с властями бизнес пока не торопится поддержать коллег по цеху, хотя признает, что тоже несет потери.
Запрет на работу до 2:00 был более логичным, так как отсекал ночные клубы, но позволял работать барам, говорит глава «Союза улицы Рубинштейна» Максим Жуков. По его словам, из-за «комендантского часа» выручка заведений в центре города упала на
Основатель Bakunin group Александр Романенко, который входит в совет по ретейлу «Деловой России», рассказал, что еще не успел ознакомиться с петицией независимых баров. Но «комендантский час» для общепита снизил выручку на
«Инициатива хорошая, но её адресат указан неверно. Ограничительная мера вводилась на федеральном уровне. Видимо, там же и необходимо просить об отмене», — соглашается глава объединения «Рестоград» Александр Ружинский. По его словам, рестораны больше беспокоит предстоящее через неделю введение QR-кодов. «По нашим оценкам, это отразится на всей отрасли и приведет к падению выручки на
В комитете по промышленной политике на вопрос о возможности смягчения ограничений для общепита не ответили.
Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»