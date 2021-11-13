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Беглов разрешил петербуржцам сидеть в ресторанах до полуночи

Соответствующие изменения внесут в «методичку» для бизнеса по соблюдению ковид-ограничений.

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Губернатор Петербурга Александр Беглов отложил вступление «комендантского часа» для общепита на один час. Отвечая на вопросы пользователей во «ВКонтакте» на своей странице 13 ноября, он дал поручение комитету по промышленности внести необходимые изменения в «методичку» для бизнеса о том, как соблюдать установленные городом коронавирусные ограничения.

«Поручаю внести необходимые изменения в методические рекомендации, которые позволят ресторанам заканчивать работу в 23:00, а гостям покидать помещения до 24 часов», — сказал он.

С 8 ноября кафе и рестораны, цирки, концертные залы, кинотеатры, аквапарки, зоопарки, океанариумы, ледовые катки могут работать до 23:00. Такое ограничение принято для борьбы с распространением коронавируса.

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Комментарии (20)

266181600
Будто он нам оплачивает нам посиделки в ресторанах))).Мы за свои кровные будем кушать где хотим и до сколько хотим.И никого спрашивать не собираемся,тем более упырей.
Nazariuss
Великое чудо ) В Москве кабаки круглосуточно работают, и ничего )
А здесь на час продлили, до полуночи. И никто до сих пор не представил разумную логику, что ковид начинает свирепстовать после 23-х часов. Если уж дублируют Москву полностью в шагах противодействия пандемии, то уж до конца, а не половинчато ) Ибо до этого было один в один, а здесь что-то вдруг пошло не так )
SSGHQ
Самое время закрыть рыгаловки-наливайки к ...!
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