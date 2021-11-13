Беглов разрешил петербуржцам сидеть в ресторанах до полуночи

Губернатор Петербурга Александр Беглов отложил вступление «комендантского часа» для общепита на один час. Отвечая на вопросы пользователей во «ВКонтакте» на своей странице 13 ноября, он дал поручение комитету по промышленности внести необходимые изменения в «методичку» для бизнеса о том, как соблюдать установленные городом коронавирусные ограничения.



«Поручаю внести необходимые изменения в методические рекомендации, которые позволят ресторанам заканчивать работу в 23:00, а гостям покидать помещения до 24 часов», — сказал он.

