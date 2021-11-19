Задним умом и нерабочими днями: Победили ли в Петербурге «четвертую волну» коронавируса?

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







В Смольном заявили, что ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом в Петербурге разрешается после недельных «выходных» — снизилась госпитализация, начали освобождаться койки, возвращаются в мирный режим больницы. По словам эксперта Алексея Куприянова статистические данные говорят, что режим «нерабочих дней» был введен слишком поздно — в тот момент, когда волна уже перевалила через максимум и долговременный тренд и так сменился на нисходящий.

«За четыре прошедших дня уменьшилось число госпитализированных взрослых пациентов в наши стационары. В сравнении с пиковой неделей, которая предшествовала нерабочим дням, — на 44% меньше поступивших в стационары. Уменьшается и число болеющих детей, что проявляется в росте числа свободных коек. Более 20% свободных коек есть в стационарах для взрослых и примерно такое же число коек в стационарах, которые оказывают помощь детям», - заявил журналистам глава комздрава Дмитрий Лисовец.



Если еще недавно в больницах с ковидом и пневмониями лежали почти 8000 больных, то к 19 ноября пациентов осталось 6 917. А амбулаторно лечатся вместо почти 41 тысячи уже 37.

В ближайших планах комздрава, как заявил Лисовец, конечно, при сохранении положительной тенденции, оперативно перепрофилировать многопрофильные больницы с коронавируса на плановую работу. Первые ласточки — Госпиталь для ветеранов войн, где свернули 400 коек и прекратили прием новых ковидных пациентов, и 200 мест в «Ленэкспо».



«Период нерабочих дней убедительно доказал свою эффективность в плане снижения госпитализации и заболеваемости», — резюмировал чиновник.

Но есть и другое мнение. Оценить вклад локдауна в спад заболеваемости коронавирусом сложно: четвертая волна пошла на спад еще до введения жесткий ограничений, комментирует Алексей Куприянов, создатель портала с аналитикой ситуации в Северной столице COVID-19.SPb.monitoring.

«Судя по динамике ежедневных приростов, волна прошла через максимум заражений в день в конце октября. Максимальное значение скользящих средних по выявленным случаям приходится на 1 ноября, по госпитализациям — на 30 октября», - говорит он. Максимальное значение скользящих средних для смертности зафиксировано неделей позже — 6 ноября.



Фото: данные COVID-19.SPb.monitoring Фото: данные COVID-19.SPb.monitoring Фото: данные COVID-19.SPb.monitoring Фото: данные COVID-19.SPb.monitoring Поделиться Поделиться







После этого по всем показателям наступило снижение, хотя и не без отдельных флуктуаций. Так, вскоре после выхода из режима нерабочих дней произошел всплеск тестирования и прирост выявленных случаев. «У меня были опасения, что это может быть признаком возврата к восходящему тренду, но пока они не подтверждаются», - комментирует аналитик.

По мнения Алексея Куприянова, это означает, что фактически режим «нерабочих дней» был введен слишком поздно — в тот момент, когда волна уже перевалила через максимум и долговременный тренд сменился на нисходящий.

«По опыту других стран, влияние ограничений мобильности начинает сказываться примерно через две недели после начала локдауна. В нашем случае, это означает, что какой-то эффект мог появиться только с середины ноября, но к этому моменту волна уже две недели находилась на нисходящем тренде», - отмечает он.

Как будут развиваться события дальше, предугадать непросто, признается аналитик. «С одной стороны, спад волны означает, что у нас в очередной раз выгорело все, что могло гореть и пожар гаснет сам собой. Это значит, что в ближайшие несколько недель показатели будут падать», - говорит Алексей Куприянов. Но, с другой стороны, в городе снова открыты школы — один из важнейших хабов распространения инфекции.



Шансов встретить Новый год без локдауна добавляет пресловутый коллективный иммунитет, хотя некоторые вирусологи сейчас вообще сомневаются, что его возможно достичь. «Есть надежда, что в Петербурге, в основном, за счет огромного количества переболевших и, в несколько меньшей степени, за счет вакцинированных, постепенно формируется коллективный иммунитет — вирусу все труднее находить уязвимых для него людей», - подчеркивает Куприянов.

Дмитрий Лисовец, которого «Фонтанка» попросила прокомментировать позицию аналитика, ответил просто: «задним умом многие становятся еще умнее».

«Действительно, если сравнивать темп подъема с третьей волной, четвертая протекала более спокойно. Прирост по числу заболевших был не на уровне третьей волны, когда от недели к неделе число госпитализируемых увеличивалось на 40%. В четвертую прирост составлял около 5-10%. И действительно, к моменту начала нерабочих дней, мы в течение двух недель находились на плато. Но говорить о том, что «давайте поэкспериментируем и не будем вводить нерабочие дни, а может быть мы и дальше будем спускаться»... я далек от того, что кто-то из упомянутых экспертов готов был бы дать перед началом нерабочих дней такие рекомендации», - заявил чиновник.



Сейчас, по его словам, наблюдается снижение числа заболевших, числа госпитализированных, и «это явно происходит после того, как завершились выходные дни, а наиболее демонстративно именно сейчас — через две недели».

Как отметил Лисовец, если бы его спросили, пошёл бы он другим путем или стал бы рекомендовать вводить нерабочие дни, зная, как развернется ситуация, то он однозначно стал бы рекомендовать их снова.

Илья Казаков, Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

