Смольный рассказал, где петербуржцам понадобятся QR-коды во время новогодних гуляний

Об этом в ходе заседания правительства Петербурга 23 ноября рассказали глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик и врио главы комитета по культуре Федор Болтин.
По словам Соловейчика, главная Рождественская ярмарка на Манежной площади пройдет «в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и 121-м постановлением». У всех организаторов и участников должны быть QR-код, средства индивидуальной защиты. Расстояние между торговыми точками увеличат для соблюдения социальной дистанции. Для посещения катка придется записаться заранее через приложение. Как пояснили в КППИТ, для катка понадобится предъявить QR-код, но вход на саму территорию ярмарки будет свободным.
Федор Болтин отметил, что учреждения культуры первыми начали работать в режиме QR-кодов. Кроме того, сейчас коллективный иммунитет среди сотрудников в среднем составляет 85%, а в отдельных учреждениях 90 или 100% работников вакцинированы. «Это вселяет надежду, что все новогодние и рождественские мероприятия пройдут в прекрасной атмосфере», — сказал он.