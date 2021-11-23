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Смольный рассказал, где петербуржцам понадобятся QR-коды во время новогодних гуляний

QR-коды, подтверждающие вакцинацию или перенесенное заболевание COVID-19, понадобятся участникам Рождественской ярмарки, а также посетителям ледового катка, праздничных концертов и театральных спектаклей.

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Об этом в ходе заседания правительства Петербурга 23 ноября рассказали глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик и врио главы комитета по культуре Федор Болтин.

По словам Соловейчика, главная Рождественская ярмарка на Манежной площади пройдет «в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и 121-м постановлением». У всех организаторов и участников должны быть QR-код, средства индивидуальной защиты. Расстояние между торговыми точками увеличат для соблюдения социальной дистанции. Для посещения катка придется записаться заранее через приложение. Как пояснили в КППИТ, для катка понадобится предъявить QR-код, но вход на саму территорию ярмарки будет свободным.

Федор Болтин отметил, что учреждения культуры первыми начали работать в режиме QR-кодов. Кроме того, сейчас коллективный иммунитет среди сотрудников в среднем составляет 85%, а в отдельных учреждениях 90 или 100% работников вакцинированы. «Это вселяет надежду, что все новогодние и рождественские мероприятия пройдут в прекрасной атмосфере», — сказал он.

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Комментарии (5)

dedmoroz_5e4d8827384c2
а что Москва?
VKuser3931563
"должны быть QR-код, средства индивидуальной защиты".
Если есть куриный код, то зачем маска?
Чтобы клюв закрывать, или чтобы не кукарекал?
Advart
Если ковид так опасен, то почему не отменить мероприятия, а сэкономленные деньги не потратить на погашение убытков от ковида? Сейчас получается, что получить QR до Нового года можно только переболев, те это реальная провокация людей на самовольное заражение?
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