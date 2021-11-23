Смольный рассказал, где петербуржцам понадобятся QR-коды во время новогодних гуляний

Об этом в ходе заседания правительства Петербурга 23 ноября рассказали глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик и врио главы комитета по культуре Федор Болтин.



По словам Соловейчика, главная Рождественская ярмарка на Манежной площади пройдет «в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и 121-м постановлением». У всех организаторов и участников должны быть QR-код, средства индивидуальной защиты. Расстояние между торговыми точками увеличат для соблюдения социальной дистанции. Для посещения катка придется записаться заранее через приложение. Как пояснили в КППИТ, для катка понадобится предъявить QR-код, но вход на саму территорию ярмарки будет свободным.

