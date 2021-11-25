Дожали, ироды! Куда бежать, если срочно требуют QR-код или под угрозой билеты на самолет

Фото: «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться







Под давлением QR-кодов и обязательной вакцинации всё больше сомневающихся начинают искать места, где быстро сделать прививку. Но натыкаются на очереди и проблемы с записью. Как их можно избежать? «Фонтанка» рассказывает про все доступные способы.

Способ № 1

В Петербурге работают уже 50 мобильных пунктов. Это целая россыпь торговых центров, вокзалов и МФЦ. Карта здесь. Там принимают без записи — в порядке электронной или живой очереди.

Самая популярная точка — пункт-гигант в «Галерее» на 1000 человек в день. Если отправиться в самые известные места, то с утра есть риск столкнуться с десятками таких же желающих. Но если выбрать более отдаленные, в не самых крупных ТЦ, например, то шансы привиться без долгого ожидания резко возрастают.



Недавно была увеличена мощность пунктов в ТЦ «Пик» и ТЦ «Заневский каскад».

Способ № 2

Если пугают очереди, то есть частная медицина. Сама вакцина в ней тоже бесплатная. Но обязательный осмотр врача-терапевта перед её введением придется оплатить. Разброс цен от 1 300 до 2 700 рублей за один раз. Для любой двухкомпонентной вакцины платить потребуется дважды.

Какие медцентры занимаются платной вакцинацией от коронавируса — читайте здесь. И будьте готовы обзвонить несколько, чтобы найти дешевле и в удобное время.

Способ № 3

В Петербурге работают 179 стационарных пунктов вакцинации. Это в основном городские медучреждения. Записываться в них в Смольном рекомендуют через портал «Здоровье петербуржца» gorzdrav.spb.ru. В меню на главной странице надо выбрать пункт «Запись на вакцинацию от COVID-19». Сервис на «Госуслугах» работает аналогично. Кнопка записи — на этой странице.

Однако найти там свободный талончик бывает непросто: в ближайшей поликлинике мест может не оказаться, а другие варианты придется долго перебирать вручную. Летом было, конечно, свободнее.



Но решение есть: интерактивная карта с сайта городского медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ). Она доступна здесь.

25 ноября «Фонтанке» удалось с помощью неё найти места на ноябрь, и даже в тот же день. Шансы быстро уколоться возрастают по мере приближения к окраинам Петербурга. После выбора конкретной точки идет переадресация на «Здоровье петербуржца».

Еще есть приложение на базе соцсети «ВКонтакте». Ссылка на него здесь. В нём тоже можно быстро увидеть список всех свободных талонов на прививку в каждом районе Петербурга.

Если нет желания самому искать места, то есть еще номер 122. Он бесплатный, и там этой работой занимается оператор. Но нагрузка на этот сервис в последнее время выросла в несколько раз. И приблизительное время ожидания ответа теперь предсказать трудно. Однако он круглосуточный и работает без выходных, так что повезти может.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

