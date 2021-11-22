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Число пассажиров без QR-кодов, высаженных из казанского транспорта, достигло почти 800. Пятерых забрала полиция

Из общественного транспорта в Казани высадили 786 пассажиров без QR-кодов

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В Казани 22 ноября продолжают ловить пассажиров электротранспорта, пытающихся проехать без QR-кодов. К 11:30 из трамваев и троллейбусов высадили 786 человек — при этом двоих передали полиции, а еще 18 не стали ее дожидаться и ретировались сами.

«В метрополитене трех конфликтных пассажиров передали полиции, 126 человек пытались пройти без QR-кода, недействительные коды оказались у 11 жителей, с истекшим сроком — у 7 человек. 96 пассажиров пытались пройти по справкам с вакциной первого компонента и 4 человека с двумя прививками, но с отсутствующим QR-кодом», — говорится в сообщении Telegram-канала городского МУП «Метроэлектротранс».

Ранее сообщалось, что из подвижного состава в Казани высадили более 500 человек. Проверки идут в связи с новыми правилами — в общественный транспорт в Татарстане теперь можно попасть только с QR-кодом о вакцинации.

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Комментарии (13)

shutnik78
всё стадо уколется и будет счастливо жить в стойле...
кузенька
интересно чем плоха вакцинация первым компонентом. Меня вакцинировали одной в итоге, на второй дали медотвод. Антител - 300 бау на одной прививке....
e8okcy045171
И не только в РФ. Зиг хайль!
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