Число пассажиров без QR-кодов, высаженных из казанского транспорта, достигло почти 800. Пятерых забрала полиция

В Казани 22 ноября продолжают ловить пассажиров электротранспорта, пытающихся проехать без QR-кодов. К 11:30 из трамваев и троллейбусов высадили 786 человек — при этом двоих передали полиции, а еще 18 не стали ее дожидаться и ретировались сами.



«В метрополитене трех конфликтных пассажиров передали полиции, 126 человек пытались пройти без QR-кода, недействительные коды оказались у 11 жителей, с истекшим сроком — у 7 человек. 96 пассажиров пытались пройти по справкам с вакциной первого компонента и 4 человека с двумя прививками, но с отсутствующим QR-кодом», — говорится в сообщении Telegram-канала городского МУП «Метроэлектротранс».

