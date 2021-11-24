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Законопроект о QR-кодах в общественных местах могут рассмотреть в декабре

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Законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах в первом чтении может быть рассмотрен уже в декабре.

«В первом чтении предполагается рассмотреть законопроект также в декабре», — сообщает 24 ноября ТАСС со ссылкой на свои источники.

Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции проведет обсуждение предложений после сбора отзывов.

12 ноября в Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Первый предполагает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли после предъявления следующих документов: QR-кода о прививке; документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; медицинского отвода от вакцинации. Второй предлагает регулировать порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет только о междугородных и международных перевозках. Чтобы улететь куда-то или уехать на поезде, пассажиру нужен будет один из следующих документов: QR-код о прививке; медицинский отвод от вакцинации; подтверждение перенесённого коронавируса.

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Комментарии (10)

Nora...
В графике их работы до 23 декабря законопроект отсутствует, то есть первоначальную дату— 14 дек исключили. Значит, будет этот «подарок» непосредственно на католическое Рождество или под Новый Год.
kоt-obormot
Раньше помню, номер на руке - за преступление против человечества числили.
angel of death
интересно девки пляшут... с какого фига я кому-то что-то должен доказывать? нарушение международной Конвенции ООН по правам человека и Конституции РФ - на лицо... а как же свобода передвижений?
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