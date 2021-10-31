Петербуржцы остались без QR-кодов «по-быстрому»: «Спутник Лайт» теперь для избранных

«Cогласно обновленной версии временных методических рекомендаций Минздрава РФ «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19», вакцину «Спутник Лайт» рекомендовано использовать для вакцинации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, спустя 6 месяцев или вакцинированных ранее (более 6 месяцев) любой вакциной для профилактики COVID-19», — уточнили в комздраве.



Вакцину «Спутник Лайт» начали активно применять в Петербурге в июле 2021 года. После всего одного укола желающие получали QR-код, а Смольный мог отчитаться о «полностью привитом». Вскоре число закончивших вакцинацию жителей в статистике оказалось значительно выше, чем число получивших только одну дозу: 1,9 млн против 1,7 млн. А к концу октября препарат закончился на складах в Петербурге.

