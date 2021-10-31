FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +9
70.52р82.29р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Петербуржцы остались без QR-кодов «по-быстрому»: «Спутник Лайт» теперь для избранных

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» в Петербурге теперь используется для ревакцинации уже привитых и для переболевших коронавирусом. Так предписано Минздравом в рекомендациях, которые регионы получили накануне, сообщили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению 31 октября.

25
Печать

«Cогласно обновленной версии временных методических рекомендаций Минздрава РФ «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19», вакцину «Спутник Лайт» рекомендовано использовать для вакцинации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, спустя 6 месяцев или вакцинированных ранее (более 6 месяцев) любой вакциной для профилактики COVID-19», — уточнили в комздраве.

Вакцину «Спутник Лайт» начали активно применять в Петербурге в июле 2021 года. После всего одного укола желающие получали QR-код, а Смольный мог отчитаться о «полностью привитом». Вскоре число закончивших вакцинацию жителей в статистике оказалось значительно выше, чем число получивших только одну дозу: 1,9 млн против 1,7 млн. А к концу октября препарат закончился на складах в Петербурге.

По теме (9)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (25)

alexpv
То что происходит это полный абзац. Моя знакомая, переболевшая более полугода пошла на вакцинацию. Осенью болела гайморитом и на всякий случай взяла справку от лора.
Врач на прививке занял замечательную позицию, отражающую весь наш бардак и полную страусиную безответственность государственных рекомендаций..
Прививку делать не буду, так как есть сомнения, но и метотвод не дам!
А знакомой нужен qr код так как работает в обязательной отрасли.
Приехали!!
altnec
Закупать оборудование необходимо - из резервного фонда, речь не стоит о закупке лицензий, у нас достаточно умов, чтобы выйти на мировой уровень, но сначала в стране. И только сначала в стране.
То что мы наблюдаем - прямо наоборот.
altnec
Следует строить и строить медицинские учреждения, закпать и развивать собственное оборудование, обеспечивать всем и каждому достойное лечение и диагностику.
То что происходит сегодня - это вчерашний день, так жить нельзя.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний