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«Фонтанка» публикует 100 адресов в Петербурге, где есть «Спутник Лайт»

Где привиться «Спутником Лайт» в Петербурге

Вакцинация первой партией «Спутника Лайт» началась по 100 адресам в Петербурге. Можно записываться, сообщили в комитете по здравоохранению 30 июля.

««Спутник Лайт» доступен для вакцинации более чем в 100 пунктах в разных районах города. Запись будет осуществляться через 122, сайт Горздрав и «Госуслуги». Выбор вакцины можно осуществить на месте или во время электронной записи, если поликлиника создала для этого отдельный раздел на портале», — рассказали в комздраве.

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«Спутник Лайт» — однокомпонентная вакцина от коронавируса. Препарат разрешен для применения у лиц с 18 до 60 лет. Особо подходит и рекомендуется для вакцинации переболевших спустя полгода после болезни и для ревакцинации. Но будет применяться и для первичной вакцинации желающих. После единственной прививки будет выдаваться сертификат о вакцинации.

Какие ощущения испытывают люди после вакцинации «Спутником Лайт» — читайте в нашем материале.

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Комментарии (3)

GrosseTete
А сделать нормальный список, а не скриншоты постить – лень было?
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