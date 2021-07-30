««Спутник Лайт» доступен для вакцинации более чем в 100 пунктах в разных районах города. Запись будет осуществляться через 122, сайт Горздрав и «Госуслуги». Выбор вакцины можно осуществить на месте или во время электронной записи, если поликлиника создала для этого отдельный раздел на портале», — рассказали в комздраве.
«Спутник Лайт» — однокомпонентная вакцина от коронавируса. Препарат разрешен для применения у лиц с 18 до 60 лет. Особо подходит и рекомендуется для вакцинации переболевших спустя полгода после болезни и для ревакцинации. Но будет применяться и для первичной вакцинации желающих. После единственной прививки будет выдаваться сертификат о вакцинации.
Какие ощущения испытывают люди после вакцинации «Спутником Лайт» — читайте в нашем материале.