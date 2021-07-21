Щекотно и очень хочется есть : как ощущения после ревакцинации «Спутником V», «Лайт» и «КовиВаком»

автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Ревакцинированные в Петербурге пока большая редкость. На всю Северную столицу их чуть больше 500 человек. Поэтому мы поговорили с россиянами из разных уголков страны, которые повторно привились не только простым «Спутником V», но и «Лайт»-версией, и чумаковским «КовиВаком».

Корреспондент 47news Виктор Смирнов ревакцинировался одним из первых в Петербурге — 21 июня. Тогда официально ревакцинация ещё не стартовала. Он никого не обманывал, просто воспользовался возможностью.

«Записался в поликлинику как на обычную прививку. О том, какой раз я прививаюсь, никто не спросил. И я тоже промолчал. Анкета, сатурация, небольшая очередь и укол. Данные из анкет, видимо, вносят вечером, поэтому проблем с базой, где есть отметка о моей вакцинации, не возникло. Сайт госуслуг отреагировал забавно — пришло письмо с приглашением заполнить дневник наблюдения, но дата вакцинации осталась самая первая — 8 января нынешнего года. После второй прививки данные стали актуальными.



Никаких побочных эффектов у меня не было ни после первого укола, ни после второго. Разве что пару часов было ощущение, что в той руке, в которую кололи, щекотно. Это было занятно. В январе тоже никаких побочных ощущений не было. Поэтому когда я слышу о невиданных муках, то отношусь к этому с некоторым скепсисом. Да, безусловно, бывает, но по моему мнению, ощущения ложатся на всеобщую истерию — и таким образом приумножаются.

Да, и про мотивацию. Я верю профильным врачам. Всех остальных медиков просто жалко, они мало того что тянут лямку в «красных» зонах, но и не могут лечить своих пациентов с другими болезнями. Искренне полагаю, что те, кто не желает прививаться, отправляют на тот свет не только себя, но и окружающих. А слабоволие и конъюнктурность власти служат бульоном для жирных кусков дремучести, необразованности и порой откровенного безумия тех, кто выступает против вакцинации», — отметил Смирнов.

Руководитель фотовидеослужбы и юрист «Фонтанки» Ксения Потеева сделала прививку 14 июля, уже после начала кампании по ревакцинации. По её словам, поддержать иммунитет её мотивировали тяжело болеющие родственники, знакомые и друзья, чью судьбу не хотелось повторить. Кроме того, именно защита вакцины давала ей возможность с ними взаимодействовать и помогать, пока они болели, самой не заражаясь. Поэтому сомнений в необходимости повторной прививки не возникло.



«Я не смогла записаться на прививку рядом с офисом на Малой Конюшенной из-за того, что портал «Здоровье петербуржца» требовал прикрепления к поликлинике. Но смогла поймать последний талончик по месту регистрации на Обводном канале. Вакцинировалась вместе с сотрудниками Росгвардии, налоговой и кожно-венерологического диспансера, которых отправили на уколы с работы. Я принесла с собой сертификат о первой вакцинации. Врач провела полноценный осмотр, не для галочки, и даже кого-то развернула.

Никаких побочных эффектов я не ощутила вообще. Была уставшая, но мне сложно сказать, прививка это была или нет. Чувствовала место укола. Больше ничего. И это очень хорошо, потому что после первого раза у меня чесалась и отнималась рука (как это было — читайте тут). Через некоторое время пришел дневник наблюдений на «Госуслугах», с отметкой о новой вакцинации», — рассказала Ксения.

Митя Алешковский, основатель фонда «Нужна помощь», привился одним из первых в России после начала массовой вакцинации в прошлом году. Поэтому и ревакцинация ему понадобилась одному из первых.



«Вопросов перед ревакцинацией не было. Кроме того, будет ли работать «Спутник» на ревакцинацию. Но я давно читаю чат ревакцинаторов — антитела у людей успешно вырабатываются. Также я общался с разработчиками вакцины, которые сразу заявляли, что ревакцинация «Спутником» работает.

Никаких побочных явлений у меня не было. Температура была 37°С. Единственное, что я обнаружил, что мне очень захотелось есть. Я пришёл домой и съел весь холодильник. Но, может быть, это потому, что я просто люблю поесть.

Через три недели после ревакцинации проверил титр антител. Они зашкаливают. По Diasorin больше 400. До ревакцинации было 271. Всех призываю делать так же, как и я. После того, конечно, как вы проконсультируетесь с врачом», — рассказал Алешковский «Фонтанке».

Продюсер Ангелина Казакова решила привиться в столице на фоне штамма «дельта» и рекордов заболеваемости в России.

«Я боялась заболеть, потому что работаю в медиа и за первые две волны на всякое насмотрелась. А заболеть мутировавшим вирусом — то еще удовольствие. Ну и не хочется на себе проверять ни ИВЛ, ни ЭКМО. Я ревакцинировалась «Спутником V» обычным, а не «Лайт», из соображений, что рано или поздно вакцину признают, и, вероятнее всего, это будет полноценный «Спутник», а не облегченная версия.



Побочки, по сравнению с первым разом, были слабее, и, если после первой я лежала три дня с мерзкой температурой 38,2°С, то в этот раз было максимум 37,2°С, и к середине второго дня почти всё прошло. Ну, какие-то приливы жара остались еще на день. Плюс болела голова, а больше ничего и не было. То есть полное ощущение, что в этот раз организму было привычнее. Интересно, что будет после второго укола, потому что в первый раз вообще не было симптомов», — рассказала она «Фонтанке».

Фотограф Георгий Малец, наоборот, привился «Спутником Лайт» и не считает для себя это критичным.

«Я ожидал, что побочные эффекты будут как в первый раз — все симптомы заболевания. Но нет. Только к ночи я почувствовал какую-то слабость, легкую ломоту, но совсем не сильную. На следующий день тоже немного ломило в плечах и в шее, но к вечеру прошло. Единственное отличие от первого раза — рука, куда делали укол, начала болеть через два часа после вакцинации, и болела еще день после».

Главный редактор Е1.RU Оксана Маклакова ревакцинировалась «КовиВаком». И тоже прошла всё мягко.



«Первую прививку я поставила ещё в декабре 2020-го. Перенесла максимально легко, никаких побочных реакций не было. Зато было чувство защищенности и уверенности, что ковид мне не страшен.

За полгода, которые прошли с момента первой вакцинации, я не заболела. Хотя в силу специфики профессии мне приходится бывать на различных мероприятиях и общаться со множеством людей. С началом третьей волны стало появляться всё больше информации о повторно заболевших и о тех, кто заболел после прививки. И я стала задумываться о ревакцинации. Как только появилась возможность — сделала.

Первой моей вакциной был «Спутник V», второй раз я прививалась «КовиВаком». И это осознанный выбор, потому что врачи не рекомендуют ревакцинироваться тем же препаратом, что и в первый раз.

«Спутник» я перенесла очень легко. Легко — ни температуры, ни озноба, только повышенная сонливость и небольшая слабость. Похожая реакция была и на «КовиВак».

Самое глупое, что я за собой заметила: первое время после укола ты считаешь себя бессмертным и перестаёшь соблюдать меры предосторожности — забываешь натянуть маску при входе в магазин, реже обрабатываешь руки. И это одна из самых опасных «побочек».

