«Спутник Лайт» будут рекомендовать только для ревакцинации

Минздрав будет рекомендовать однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» только для ревакцинации от коронавируса. Об этом 30 октября заявил глава ведомства Михаил Мурашко во время рабочей поездки по Владимирской области.



«В связи с тем, что штамм «дельта» идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: «Спутник Лайт» использовать только для повторной вакцинации», — сказал министр (цитата по ТАСС).



Ранее сразу несколько регионов, в том числе Петербург, заявили о дефиците «Спутника Лайт». В Кремле пообещали разобраться с нехваткой препарата в «самые сжатые сроки».

