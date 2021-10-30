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«Спутник Лайт» будут рекомендовать только для ревакцинации

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Минздрав будет рекомендовать однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» только для ревакцинации от коронавируса. Об этом 30 октября заявил глава ведомства Михаил Мурашко во время рабочей поездки по Владимирской области.

«В связи с тем, что штамм «дельта» идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: «Спутник Лайт» использовать только для повторной вакцинации», — сказал министр (цитата по ТАСС).

Ранее сразу несколько регионов, в том числе Петербург, заявили о дефиците «Спутника Лайт». В Кремле пообещали разобраться с нехваткой препарата в «самые сжатые сроки».

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована в России в начале мая 2021 года, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух инъекций. «Спутник Лайт» — это первый компонент вакцины «Спутник V». Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом не зарегистрировано.

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Комментарии (25)

Хауаю
Желание получить заветный код за один укол понятно, но антител после Лайта не так много появляется, поэтому кому нужно сделать прививку для защиты, а не для галочки-лучше Спутник V. Для ревакцинации или после болезни Лайт подойдёт. В общем, это правильное решение, по-моему.
VKuser199962806
Нужно колоть каждые полгода на протяжении всей короткой жизни привитого, нельзя допустить, чтобы он дожил до пенсии.
Cveta
Не можете обеспечить всех вакциной , поэтому и меняете правила! Сначала создайте достаточно вакцин, а потом народ сгоняйте на прививки. А то народ пошел и сразу кончилось, а теперь вы решили изменить правила. Не красиво как то
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