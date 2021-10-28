В Петербурге на складе закончился «Спутник Лайт»

«Поставки вакцины зависят от Министерства здравоохранения, так как именно оно распределяет вакцину по регионам. Вакцины «Спутник Лайт» на сегодня на складе нет. Информации о сроках поставки следующей партии вакцины пока нет», — сообщили в комздраве 28 октября в ответ на комментарий на странице губернатора «ВКонтакте».



В ведомстве также добавили, что в Петербурге широко доступен «Спутник V», и пригласили прививаться им.



Как записаться на вакцинацию в Петербурге и не сойти с ума — смотрите в инструкции «Фонтанки».

