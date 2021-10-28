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В Петербурге на складе закончился «Спутник Лайт»

Петербуржцы пожаловались губернатору Александру Беглову на отсутствие однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» во всех пунктах вакцинации. В комитете по здравоохранению добавили — на городской фармбазе его тоже нет.

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«Поставки вакцины зависят от Министерства здравоохранения, так как именно оно распределяет вакцину по регионам. Вакцины «Спутник Лайт» на сегодня на складе нет. Информации о сроках поставки следующей партии вакцины пока нет», — сообщили в комздраве 28 октября в ответ на комментарий на странице губернатора «ВКонтакте».

В ведомстве также добавили, что в Петербурге широко доступен «Спутник V», и пригласили прививаться им.

Как записаться на вакцинацию в Петербурге и не сойти с ума — смотрите в инструкции «Фонтанки».

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Комментарии (14)

dragvs
Надо было раньше прививаться, полгода назад ещё. Скачал QR код себе
муматор
прививайтесь, говорили они, а то не пустим никуда.
266432475
Я за зарубежную вакцину. Этим бульоном прививатся не буду, в лес уйду
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