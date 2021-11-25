QR-коды в Петербурге откладываются. Их введут только в конце декабря

Аналогично пускать по QR-коду или отрицательному ПЦР-тесту в гостиницы будут не с 30 октября, как указывала предыдущая версия документа, а с 27 декабря. Гостям с ПЦР-тестом будет необходимо обновлять его каждые 72 часа. Также с 27 декабря проживающие в гостиницах гости, которые не привились и не переболели коронавирусом, смогут питаться в ресторанах при отелях.

Остальные ограничения продлеваются до 31 января 2022 года. Губернатор дал поручение профильным чиновникам подготовить предложения по введению дополнительных запретов на посещение заведений общепита, культурных и развлекательных площадок в предновогодний период и январские праздники.