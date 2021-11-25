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QR-коды в Петербурге откладываются. Их введут только в конце декабря

QR-коды для посещения ресторанов и ТЦ в Петербурге вводят с 27 декабря, а не с 1 декабря, как планировалось ранее. Соответствующие изменения в 121-е постановление правительства утвердил 25 ноября губернатор города Александр Беглов.

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Аналогично пускать по QR-коду или отрицательному ПЦР-тесту в гостиницы будут не с 30 октября, как указывала предыдущая версия документа, а с 27 декабря. Гостям с ПЦР-тестом будет необходимо обновлять его каждые 72 часа. Также с 27 декабря проживающие в гостиницах гости, которые не привились и не переболели коронавирусом, смогут питаться в ресторанах при отелях.

Остальные ограничения продлеваются до 31 января 2022 года. Губернатор дал поручение профильным чиновникам подготовить предложения по введению дополнительных запретов на посещение заведений общепита, культурных и развлекательных площадок в предновогодний период и январские праздники.

Напомним, ранее «Фонтанка» сообщала, что в Смольном обсуждается отсрочка введения QR-кодов для общепита и ретейла.

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Комментарии (38)

266097700
Ура! Как раз на днях приеду в Пит - погулять по ресторанчикам.
С моим евро-куар мог бы и голодным остаться
Василий Егоров
Слабая власть!
Нужно было идти до конца, и 15.12 еще и ввести коды на транспорт!!!

Сколько можно жить с этим ковидом!!
266152040
Что бы мы тут не писали, наши депутаты нас игнорируют
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