«Ведомости»: Минтранс отказался от идеи проверять QR-коды при покупке авиабилетов

Минтранс РФ принял решение отказаться от необходимости проверять QR-коды при продаже авиабилетов — после введения обязательной проверки сертификатов их будут просить предоставить только перед регистрацией на рейс. Об этом со ссылкой на несколько источников в авиакомпаниях и собеседника, знакомого с итогами совещания в Минтрансе, 3 декабря пишут «Ведомости».



По данным издания, скорректированная позиция Минтранса будет представлена 7 декабря на встрече с депутатами в комитете по транспорту Госдумы под председательством Евгения Москвичева.

