«Ведомости»: Минтранс отказался от идеи проверять QR-коды при покупке авиабилетов

Минтранс РФ принял решение отказаться от необходимости проверять QR-коды при продаже авиабилетов — после введения обязательной проверки сертификатов их будут просить предоставить только перед регистрацией на рейс. Об этом со ссылкой на несколько источников в авиакомпаниях и собеседника, знакомого с итогами совещания в Минтрансе, 3 декабря пишут «Ведомости».
По данным издания, скорректированная позиция Минтранса будет представлена 7 декабря на встрече с депутатами в комитете по транспорту Госдумы под председательством Евгения Москвичева.
Предполагается, что при отсутствии у пассажира после покупки авиабилета сертификата о вакцинации, зарегистрированного на портале «Госуслуг», авиакомпания пришлет уведомление о необходимости получения такого сертификата. Зарегистрировать пассажира на рейс перевозчик сможет только при наличии QR-кода. При этом авиакомпания вправе расторгнуть договор с пассажиром и в течение 30 дней должна будет вернуть полную стоимость билета, если сертификат к этому моменту так и не появится на «Госуслугах», пояснили источники авиакомпаний.
Один из собеседников издания также добавил, что запрашивать данные о сертификате будет не сама авиакомпания, а провайдер ее системы бронирования, в которой перевозчики хранят информацию о рейсах, тарифах и емкостях. Похожая проверка будет проходить, если билет будет куплен не напрямую у авиакомпании, а у агента по продажам, отмечает газета.