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«Ведомости»: Минтранс отказался от идеи проверять QR-коды при покупке авиабилетов

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Минтранс РФ принял решение отказаться от необходимости проверять QR-коды при продаже авиабилетов — после введения обязательной проверки сертификатов их будут просить предоставить только перед регистрацией на рейс. Об этом со ссылкой на несколько источников в авиакомпаниях и собеседника, знакомого с итогами совещания в Минтрансе, 3 декабря пишут «Ведомости».

По данным издания, скорректированная позиция Минтранса будет представлена 7 декабря на встрече с депутатами в комитете по транспорту Госдумы под председательством Евгения Москвичева.

Предполагается, что при отсутствии у пассажира после покупки авиабилета сертификата о вакцинации, зарегистрированного на портале «Госуслуг», авиакомпания пришлет уведомление о необходимости получения такого сертификата. Зарегистрировать пассажира на рейс перевозчик сможет только при наличии QR-кода. При этом авиакомпания вправе расторгнуть договор с пассажиром и в течение 30 дней должна будет вернуть полную стоимость билета, если сертификат к этому моменту так и не появится на «Госуслугах», пояснили источники авиакомпаний.

Один из собеседников издания также добавил, что запрашивать данные о сертификате будет не сама авиакомпания, а провайдер ее системы бронирования, в которой перевозчики хранят информацию о рейсах, тарифах и емкостях. Похожая проверка будет проходить, если билет будет куплен не напрямую у авиакомпании, а у агента по продажам, отмечает газета.

12 ноября в Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Первый предполагает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли после предъявления следующих документов: QR-кода о прививке; документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; медицинского отвода от вакцинации.

Второй будет регулировать порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет только о междугородных и международных перевозках. Чтобы улететь куда-то или уехать на поезде, пассажиру нужен будет один из следующих документов: QR-код о прививке; медицинский отвод от вакцинации; подтверждение перенесённого коронавируса.

В Петербурге QR-коды для посещения ресторанов и ТЦ должны были ввести с 1 декабря, но власти решили отложить это до 27-го числа. О жизни в новой реальности читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (4)

Аппаратчик мокрой классификации
Правильно! Ведь запретив антеваксерам покупку билета эрофлот теряет прибыль! Проверять надо при посадке на борт(внутре которого, по заверениям министра всё того же транспорта заразиться невозможно). И не пущать! :))
Cвифт
.... народ уже подстраивается.
--- В «народном такси», которое возит без QR-кодов, спрос превышает предложение в два раза
Теперь на попутках добираются даже те, у кого есть QR-коды.
Торин Д
Слишком длинная цепочка - проверять будет какой-то провайдер запрашивая данные на госуслугах. 1) Какого непонятный провайдер будет рыться в наших данных на госуслугах 2) я вижу результат - отказать в поездке могут прямо перед посадкой, без объяснения причины, даже если у вас есть сертификат и вы тресте своим честным QR перед носом борт проводника
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