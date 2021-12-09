Путин призвал не создавать проблем гражданам в вопросе сертификатов о вакцинации

Президент России на встрече с СПЧ РФ прокомментировал введение сертификатов о вакцинации от коронавируса.



«Нужно действовать аккуратно, взвешенно, понимать, что происходит. Вся процедура [введения сертификатов о вакцинации] должна быть предельно понятной и прозрачной. И не создавать дополнительных проблем для людей», — заявил 9 декабря Владимир Путин на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».



По словам президента, по пути введения сертификатов о вакцинации сейчас идут все страны, где есть вакцины. Глава государства отметил, что при принятии ограничений для использования транспорта необходимо посмотреть, готова ли система не ограничить права людей и обеспечить их безопасность.

