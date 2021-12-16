«Получаете по полмиллиона и начинаете концерты устраивать». В Госдуме вывесили плакаты против QR-кодов, Володин поругал депутатов-активистов

Члены фракции КПРФ в Государственной думе перед рассмотрением законопроекта о QR-кодах для общественных мест на пленарном заседании в четверг, 16 декабря, вывесили плакаты с критикой инициативы.

Фракция КПРФ в Госдуме выражает жесткий #протест против принудительного внедрения QR кодов. На фото: Сергей #Обухов , Денис #Парфенов , Валерий #Рашкин pic.twitter.com/ePrHtMakLs

Это происшествие стало поводом для недовольства спикера Госдумы Вячеслава Володина.

«Коллеги, заканчивайте. Забирайте плакаты на улицу и используйте там. Получаете по полмиллиона ежемесячно и начинаете концерты устраивать», — цитирует комментарий Володина по этому поводу «Интерфакс».



Уточняется, что плакаты депутаты от КПРФ продемонстрировали после появления в зале заседаний представителей правительства. Содержание плакатов, в свою очередь, вызвало критику со стороны других парламентариев — в частности, депутат Николай Брыкин («Единая Россия»), взяв слово, попросил рассмотреть поведение коллег в рамках законодательства об экстремизме.

