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«Получаете по полмиллиона и начинаете концерты устраивать». В Госдуме вывесили плакаты против QR-кодов, Володин поругал депутатов-активистов

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Члены фракции КПРФ в Государственной думе перед рассмотрением законопроекта о QR-кодах для общественных мест на пленарном заседании в четверг, 16 декабря, вывесили плакаты с критикой инициативы.

Это происшествие стало поводом для недовольства спикера Госдумы Вячеслава Володина.

«Коллеги, заканчивайте. Забирайте плакаты на улицу и используйте там. Получаете по полмиллиона ежемесячно и начинаете концерты устраивать», — цитирует комментарий Володина по этому поводу «Интерфакс».

Уточняется, что плакаты депутаты от КПРФ продемонстрировали после появления в зале заседаний представителей правительства. Содержание плакатов, в свою очередь, вызвало критику со стороны других парламентариев — в частности, депутат Николай Брыкин («Единая Россия»), взяв слово, попросил рассмотреть поведение коллег в рамках законодательства об экстремизме.

«Просьба комиссию по регламенту зафиксировать тех, кто занимается противоправной деятельностью, а дальше попробуем разобраться, как это процессуально должно быть решено», — отреагировал на это спикер Володин.

Напомним, что 16 декабря Госдума рассматривает в первом чтении законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест. Документ предполагает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли после предъявления следующих документов: QR-кода о прививке; документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; медицинского отвода от вакцинации.

Ранее в Госдуме заявили, что противников QR-кодов финансируют из-за рубежа.

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Комментарии (9)

мурзил
Сдать мандаты и в дворники!
ruscredo
Лучше бы озвучил сколько он получает и кому и чьим интересам служит. Гражданин какой страны, вы (не товарищ) Володин?
Аллио
Спикер Володин, помимо нетерпимости к критике и протестам, продемонстрировал незаурядное владение родным языком: "Просьба комиссию по регламенту зафиксировать..." Звучит знаменательно само по себе от человека в должности, название которой происходит от английского "speak". А по сути это открытая угроза коллегам, раз. Второе, господином Володиным было явно указано на продажность депутатов в Госдуме, это два. Я бы на их месте подала бы иск о защите чести и достоинства.
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