«Получаете по полмиллиона и начинаете концерты устраивать». В Госдуме вывесили плакаты против QR-кодов, Володин поругал депутатов-активистов

Члены фракции КПРФ в Государственной думе перед рассмотрением законопроекта о QR-кодах для общественных мест на пленарном заседании в четверг, 16 декабря, вывесили плакаты с критикой инициативы.
Фракция КПРФ в Госдуме выражает жесткий #протест против принудительного внедрения QR кодов.— Парфенов Денис (@Parfenov_Denis) December 16, 2021
На фото: Сергей #Обухов, Денис #Парфенов, Валерий #Рашкин pic.twitter.com/ePrHtMakLs
Это происшествие стало поводом для недовольства спикера Госдумы Вячеслава Володина.
«Коллеги, заканчивайте. Забирайте плакаты на улицу и используйте там. Получаете по полмиллиона ежемесячно и начинаете концерты устраивать», — цитирует комментарий Володина по этому поводу «Интерфакс».
Уточняется, что плакаты депутаты от КПРФ продемонстрировали после появления в зале заседаний представителей правительства. Содержание плакатов, в свою очередь, вызвало критику со стороны других парламентариев — в частности, депутат Николай Брыкин («Единая Россия»), взяв слово, попросил рассмотреть поведение коллег в рамках законодательства об экстремизме.
«Просьба комиссию по регламенту зафиксировать тех, кто занимается противоправной деятельностью, а дальше попробуем разобраться, как это процессуально должно быть решено», — отреагировал на это спикер Володин.
Напомним, что 16 декабря Госдума рассматривает в первом чтении законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест. Документ предполагает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли после предъявления следующих документов: QR-кода о прививке; документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; медицинского отвода от вакцинации.
Ранее в Госдуме заявили, что противников QR-кодов финансируют из-за рубежа.