В Госдуме заявили, что противников QR-кодов финансируют из-за рубежа

Несколько организаций — противников введения QR-кодов в России «подпитываются» деньгами из-за границы. Об этом 16 декабря заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.



«С такой информацией полагаю необходимым разобраться отдельно и обстоятельно», — сказал он (цитата по РИА Новости).



16 декабря Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест. Документ предполагает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли после предъявления следующих документов: QR-кода о прививке; документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; медицинского отвода от вакцинации.

