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В Госдуме заявили, что противников QR-кодов финансируют из-за рубежа

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Несколько организаций — противников введения QR-кодов в России «подпитываются» деньгами из-за границы. Об этом 16 декабря заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«С такой информацией полагаю необходимым разобраться отдельно и обстоятельно», — сказал он (цитата по РИА Новости).

16 декабря Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест. Документ предполагает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли после предъявления следующих документов: QR-кода о прививке; документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; медицинского отвода от вакцинации.

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Комментарии (33)

SERGEY111
Где мои честно заработанные и совсем немалые деньги ? Или мне тоже номер банковской карты здесь вывесить как периодически на этом форуме делает одна страдалица ? Я готов заплатить 13 процентов и маленький домик с голубым бассейном в Нассау уже заждался своего нового хозяина .
bluxer
Увы, наоборот, наши власти заигрались в ковидную тему по указке из-за границы.
Valiko
Как только ты «против», то сразу Агент с финансами из-за бугра!!! Достали уже пропаГандоны!!!
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