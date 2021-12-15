Петербуржцы подали в суд на Смольный из-за QR-кодов

Как сообщает 15 декабря объединённая пресс-служба судов города, заявители требуют признать недействующим постановление правительства от 13 марта 2020 г. № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в части пунктов 2–1, 2.1.22, 2–5.9, 2–5.10, 2–5.12, 2–5.13, 2–5.15, 2–5.23, 2–5.29, 2–42, 2–50. Их граждане считают противоречащими нескольким законам:



Конституции РФ,



ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»,



ФЗ «О физической культуре и спорте РФ»,



ФЗ «О персональных данных»,



ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».



Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе судов, истцов в общей сложности больше 30.