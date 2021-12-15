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Петербуржцы подали в суд на Смольный из-за QR-кодов

Санкт-Петербургский городской суд принял к производству коллективный административный иск граждан к городскому правительству. Суд решит судьбу QR-кодов.

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Как сообщает 15 декабря объединённая пресс-служба судов города, заявители требуют признать недействующим постановление правительства от 13 марта 2020 г. № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в части пунктов 2–1, 2.1.22, 2–5.9, 2–5.10, 2–5.12, 2–5.13, 2–5.15, 2–5.23, 2–5.29, 2–42, 2–50. Их граждане считают противоречащими нескольким законам:

  • Конституции РФ,
  • ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»,
  • ФЗ «О физической культуре и спорте РФ»,
  • ФЗ «О персональных данных»,
  • ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе судов, истцов в общей сложности больше 30.

В отдельных регионах России подобные иски уже рассматривались или находятся в производстве. Это Архангельск, Свердловская область, Забайкальский край, Чувашия, Пенза, отмечается в сообщении.

Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что петербуржцам понадобятся QR-коды, чтобы вести обычный образ жизни. Ввод кодов для посещения ресторанов и ТЦ в Петербурге перенесли с начала месяца на 27 декабря. Бизнес попросил отсрочить введение QR-кодов в ТРК и общепите. Власти ответили, что «попробуют учесть» пожелания.

В середине ноября кабмин внес в Госдуму законопроекты о введении в России обязательных QR-кодов для проезда в общественном транспорте и присутствия в других общественных местах. Позже вопрос о кодах на транспорте сняли с рассмотрения.

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Комментарии (33)

Leo.S
Молодцы!
Владислав М
Правильно, только массовое судебное преследование власти за антиконституционные инициативы с кукодами может остановить этот беспредел.
michailPotapov
правильно. сначала суд общей юрисдикции, потом уже нюрнберг
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