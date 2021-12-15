Петербуржцы подали в суд на Смольный из-за QR-кодов

Как сообщает 15 декабря объединённая пресс-служба судов города, заявители требуют признать недействующим постановление правительства от 13 марта
- Конституции РФ,
- ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»,
- ФЗ «О физической культуре и спорте РФ»,
- ФЗ «О персональных данных»,
- ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе судов, истцов в общей сложности больше 30.
В отдельных регионах России подобные иски уже рассматривались или находятся в производстве. Это Архангельск, Свердловская область, Забайкальский край, Чувашия, Пенза, отмечается в сообщении.
Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что петербуржцам понадобятся QR-коды, чтобы вести обычный образ жизни. Ввод кодов для посещения ресторанов и ТЦ в Петербурге перенесли с начала месяца на 27 декабря. Бизнес попросил отсрочить введение QR-кодов в ТРК и общепите. Власти ответили, что «попробуют учесть» пожелания.