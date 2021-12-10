Беглов: Петербуржцам нужны будут QR-коды, чтобы вести обычный образ жизни

«В новогодние каникулы у нас будет 10 выходных дней. Те, кто до сих пор не мог выделить время для вакцинации, смогут в эти дни сделать прививку. В городе есть для этого все возможности — будут работать пункты как в поликлиниках, так и в торговых центрах. Запас вакцин — рекордный. Ввиду планируемого принятия закона о QR-кодах необходимо обеспечить себе возможность вести обычный образ жизни в условиях пандемии», — сказал 10 декабря Беглов.



В Петербурге все праздники будут работать пункты вакцинации. 31 декабря, 1 и 7 января привиться можно будет в дежурных пунктах, со 2 по 6 января и 8–9 января пункты вакцинации будут работать в обычном режиме. Также со 2 по 6 января и 8–9 января в обычном режиме будут работать и выездные прививочные бригады. График работы обещают оперативно размещать на сайте Смольного.

