Пиотровский: Бизнес просит отсрочить введение QR-кодов в ТРК и общепите Петербурга

Власти Петербурга «попробуют учесть» пожелания представителей бизнеса при редактировании 121-го коронавирусного постановления. Об этом 13 декабря написал в Telegram-канале вице-губернатор города Борис Пиотровский.



«Продолжаем рабочие встречи с бизнесом по поводу антиковидных ограничений. Компании также готовят свои предложения и просят перенести введение QR-кодов в ТРК и общепите. Попробуем учесть их пожелания при составлении будущей редакции 121-го постановления», — отметил он.



Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что петербуржцам понадобятся QR-коды, чтобы вести обычный образ жизни. Ввод кодов для посещения ресторанов и ТЦ в Петербурге перенесли с начала месяца на 27 декабря.

