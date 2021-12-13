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Пиотровский: Бизнес просит отсрочить введение QR-кодов в ТРК и общепите Петербурга

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Власти Петербурга «попробуют учесть» пожелания представителей бизнеса при редактировании 121-го коронавирусного постановления. Об этом 13 декабря написал в Telegram-канале вице-губернатор города Борис Пиотровский.

«Продолжаем рабочие встречи с бизнесом по поводу антиковидных ограничений. Компании также готовят свои предложения и просят перенести введение QR-кодов в ТРК и общепите. Попробуем учесть их пожелания при составлении будущей редакции 121-го постановления», — отметил он.

Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что петербуржцам понадобятся QR-коды, чтобы вести обычный образ жизни. Ввод кодов для посещения ресторанов и ТЦ в Петербурге перенесли с начала месяца на 27 декабря.

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Комментарии (9)

Ванька Созин
правильно! надо делать отсрочку до 1 февраля, а дальше видно будет.
x-slot
Почему сейчас уже требуют куар код в кинотеатре, чем кинотеатры хуже торговых комплексов и всех остальных, везде нет кодов, а чтоб посетить кинотеатр есть. Либо отменит везде, либо ввести везде.
265939387
Просим вообще о них навсегда забыть.
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