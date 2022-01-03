«На черный рынок или в лес». Куда денутся львы, медведи, крокодилы из серых зоопарков без лицензии

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С 1 января вступило в силу постановление о лицензировании зоопарков, зоосадов и цирков. Требования по содержанию животных серьёзно ужесточены. От наличия ветврача до того, сколько раз и как протирать глаза слонам. Значительно выросли площади вольера на каждый вид — от бегемота до птицы. Всего в документе 250 пунктов. Уже понятно, что большинство выполнить требования не сможет. Куда денут тысячи животных — неясно.

47news поговорил об этом с владельцами одного из немногих в России приюта-хосписа для кошачьих хищников «Дом тигра» Дмитрием Кимом и его супругой Яной из Новосибирска. На своей площадке они ухаживают за девятью тиграми, леопардом, пумой и рысью. Дмитрий — потомственный дрессировщик, Яна — ветврач.

Фото: фото с сайта instagram.com, пользователь tigers_and_kim Фото: фото с сайта instagram.com, пользователь tigers_and_kim Фото: фото с сайта instagram.com, пользователь tigers_and_kim Фото: фото с сайта instagram.com, пользователь tigers_and_kim Поделиться Поделиться







По словам пары, новые правила — это неплохо, никто не знает, сколько в стране животных в частных зоопарках и цирках.

видео с сайта instagram.com, пользователь tigers_and_kim

— Об этом нужно было думать раньше. Например, о субсидировании государством. Сегодня говорится, что нужно отдавать животных в реабилитационные центры. Но таких — единицы, и 90 % живут на пожертвования. Госцирки и зоопарки принять не могут — они тоже должны пройти лицензирование и увеличить площади. Я, кстати, не считаю, что требования очень страшные. Но те, кто привык только зарабатывать и не вкладывать, на эти условия не пойдут.

видео с сайта instagram.com, пользователь tigers_and_kim

— Куда в итоге они денут животных?

— За работу без лицензии штрафы от 200 тысяч в день. Никто платить не будет. Эвтаназия, таксидермия либо перепродажа на черном рынке в частные руки. Будут пытаться продать любым способом. Либо им надо становиться некоммерческими организациями, как мы. Как бы приютами, им лицензия не нужна — контроля нет, и это нехорошо.

— Сколько стоят, например, медведь, лев, тигр, бегемот, жираф?

— Физлицу нельзя даже лису. Понимаете, это как с наркотиками. Если у вас есть показания и документы, то можно, если нет — то противозаконно. Если вы юрлицо и соблюли все условия, то медведя можете и бесплатно получить. Это вообще самое несчастное животное в России, несмотря на его символичность. Ему почти нереально найти дом. В Ленобласти единственный в России центр «Велес». Со львами похожая ситуация, они легко плодятся. Тигра можно «по-белому» получить по обмену или по госцене 120 тысяч рублей. Нелегально — от 250 тысяч. Волка вам охотники поймают. А бегемот и жираф — это уже миллионы, их привозят из-за границы.



— Сколько стоит содержание ваших тигров?

— Наши съедают 1200 килограммов в месяц. Конина, говядина, курица, а зимой свинина. Обходится от 150 до 300 тысяч рублей. Плюс электричество. Но надо понимать, что бывают и более серьезные траты. Например, привезти из Москвы бригаду врачей с оборудованием для проведения операции на зубах.

— Извините, а чем вы зарабатываете?

— Делаем металлоконструкции — от сельхозназначения до бытовок. Монетизируем Ютуб-канал. Плюс пожертвования.

— В постановлении нет понятия «приют», «хоспис», «реабилитационный центр».

— Да, это так. И это неправильно. Должен быть контроль, иначе повторится история с собачьими приютами. Но там хоть какой-то порядок навели.

— Где вы собираете больных животных? И как?

— Всё просто. Есть деньги — можно спасти. Частные зоопарки продают.

— То есть они за больное животное еще и деньги требуют?

— Да, вот пуму и рысь мы недавно купили. Их там не лечили. Медведя и волков купили, в ваш центр «Велес» недавно отвезли.

— В каком вы режиме работаете? Вспышка слева, вспышка справа — всех спасти?



— У нас нет цели набрать животных. Стараемся найти, транспортировать, вылечить. Если получается, то у кошки есть возможность вернуться в достойный зоопарк. Больных оставляем себе, чтобы в нормальных условиях прожил сколько отмеряно.

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— Немного глобальнее. Как вы в принципе относитесь к существованию цирков с животными?

— Мы за такие цирки. Нельзя равняться на садистов. Другое дело, что из примерно двухсот лицензию получили пять. Ещё 15, наверное, получат. Судите сами, какая статистика. И, кстати, к передвижным циркам меньше требований, чем к передвижным зоопаркам.

— У вас дети есть?

— Дочь, девять лет.

— Она уже участвует в вашем деле?

— Хищники и дети — несовместимы. Природа штука жестокая, без сантиментов.

— Сами-то вы непринужденно с тиграми — и обнимаетесь, и возитесь...

— Правила обращения выработаны сотнями лет, и все они на крови.

— Что скажете про контактные зоопарки в торговых центрах и квартирах, где дети безжалостно тискают животных?

— Именно таких не должно быть, где ребенок кролика об стену швыряет. Но всё же идёт от того, что за человек организует и как. Если человек плохой, то у него детеныш человеческий будет мучить и щипать. А если, например, козочку или курицу покормить, то почему нет. Есть же экопарки.



— Что касается законодательства, в Европе жестче или лояльнее?

— Это как посмотреть. Все же помнят, как жирафа застрелили и отдали на съедение. С другой стороны, там очень развит экоактивизм. Мы лет на десять отстаем.

— Возвращаясь к новому постановлению. Его показали еще в 2019 году. Три года дали на подготовку. Почему времени не хватило?

— Да просто никто не верил, что заработает. И когда поняли, что именно так и есть, и всё серьёзно, то просто офигели. Буквально вчера видел новость, что к генпрокурору Краснову поступило обращение начать проверки.

— Вы уже ощущаете вал отказов от животных?

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— Пока нет, но, думаю, начнется в январе-феврале.

— Каким образом будут избавляться? В лес?

— Кто-то идёт и на это, а потом отстреливают. Но, думаю, всё-таки на чёрный рынок пойдет. Спрос есть.

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— Как ваши кошки Новый год встретили?

— (Смеются.) Ну, как обычно, пожрали и вышли на салют поглазеть, он от нас, благо, далеко.

— Одобрительно глазели?

— Да.

Беседовал Виктор Смирнов, 47news



В законе «Об ответственном обращении с животными» говорится: животное является живым существом, испытывающим эмоции, в том числе боль и страдания. Запрещается пропаганда жестокого обращения с животными, содержание диких животных в квартирах и частных домах. Под запрет попали контактные зоопарки в ТЦ, содержание животных в барах, кафе и ресторанах. Цирки, зоопарки, зоосады обязаны получать лицензии.

47news, кстати, изучил новое подзаконное постановление. Особенно понравилось это: «При чистке заусенцев, образующихся на ногтях слона, необходимо сохранять глазурь на копытах». И правильно.