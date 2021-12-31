Как-то раз врачи, Ленин и Дед Мороз... В каких фильмах герои работают в Новый год и к чему это приводит

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В праздники работать никому не хочется, но иногда надо. Можно с кислой миной покориться незавидной доле, а можно извлечь из обстоятельств максимум удовольствия. Герои новогодней подборки фильмов не сумели 31 декабря оказаться дома в окружении родных и близких, зато создали инсталляцию из бенгальских огней и медицинской утки, заставили гостей из-за рубежа восхищаться русскими пятками и получили в подарок швейцарского социалиста. И в конце концов пришли к выводу: традиционный Новый год с телевизором и салатами — совсем не панацея!



«Карьера Димы Горина» (1961) . Режиссеры: Фрунзе Довлатян, Лев Мирский. 6+

Для кого-то лишний трудовой день, пусть даже в тепле и неподалёку от дома, — уже трагедия. А вот Диме не повезло по-крупному: по стечению обстоятельств, из респектабельного горожанина, сотрудника сберкассы, он превратился в работягу, который вдали от цивилизации, на холоде, должен валить лес для постройки линии электропередач и в Новый год, и в будни. Нет-нет, это не ссылка — это любовь. Посмотрите фильм — поймете.



Автор: Кино Песня / YouTube

Постепенно Дима меняется: его характер закаляется, мускулы наливаются силой, и из скучного столичного эгоиста он делается настоящим таёжником, рубахой-парнем. Горин находит и себя, и девушку мечты, и в новогоднюю ночь под песню «А снег идёт» в исполнении Кристалинской он с удовольствием проводит время с любимой в тесном рабочем бараке и барахтается в снегу. «На кого ты похож, Дима?» — возмущённо сказали бы прежние друзья-москвичи. На кого, на кого... на счастливого человека!

«Как рождаются тосты» (1962). Режиссеры: Оскар Герц, Андрей Тутышкин, Всеволод Массино. 18+



Сотрудники рядового советского треста решили устроить 31 декабря, как бы сегодня это назвали, корпоратив. Но их «офис» оказывается поистине заколдованным: вместо того, чтобы танцевать и радоваться, как предлагает начальник, все продолжают суетиться. Особенно усердствует счетовод Плющ, судя по фамилии и повадкам — сын управдома Варвары Плющ из «Бриллиантовой руки» и товарища Огурцова из «Карнавальной ночи». Такое простое и приятное занятие как выдумывание праздничного тоста он превращает в сложнейшую бюрократическую задачу. Плющ поднимает все отчёты за год и заставляет изучать их, выбирая самые важные места, про которые «необходимо» рассказать за новогодним столом.



Автор: Насекомая Культура / YouTube

Получается, встречать Новый год там же, где и работаешь, — плохая примета? Вовсе нет. В конце концов, само провидение помогает угомонить счетовода. А его коллеги не только отдают должное песням и закускам, но и извлекают важный урок, которым планируют воспользоваться в новом году: бюрократия — это не настоящая работа, настоящая работа — когда потребителям и вообще всем окружающим от твоих усилий становится жить лучше и веселее.



«На одной планете» (1965). Режиссер — Илья Ольшвангер. 12+

«Вот вы говорите — царь, царь, — а вы думаете нам, царям, легко?» — говорил главный герой фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Как бы мы ни относились к тем или иным руководителям, в одном им точно можно посочувствовать: нормальных новогодних праздников у них не бывает.

Вот и Владимир Ильич Ленин в ночь с 31 декабря 1917 года на 1 января 1918 года едва находит время на то, чтобы «потусить» с пролетариатом и товарищами по партии. Вождю революции не до того: нужно вести сложные политические игры, направленные на признание новой власти на международной арене, встречаться с послами и удирать на чёрном автомобиле от вооружённых врагов большевизма. Но как же праздничное настроение? Кадр с лысиной Ульянова, «позирующей» на фоне снегопада, словно ёлочный шарик из голливудского рождественского фильма, намекает, что оно у председателя Совета Народных Комиссаров всё-таки есть.

И вот, наконец, удаётся совместить приятное с полезным: рабочие пригласили Ильича на Новый год в Выборг, и он не может им отказать. Перед выходом трогательно выбирает галстук, обещает петь и плясать вприсядку. Правда, обещанного не исполняет, зато мило кокетничает с молодой блондинкой, а ещё получает в подарок скульптурную обезьяну, которая сидит на книгах и держит череп. Ленину нравится обезьянка: он видит в ней призыв к окончанию мировой войны.



Автор: Насекомая Культура / YouTube

И сам он не забывает одарить близких: супруга Надежда Константиновна получает от Владимира Ильича швейцарского социалиста Фридриха Платтена. Ну, ведь это Ленин: он может всё!



Автор: Насекомая Культура / YouTube

«Запасное колесо» (1978). Режиссер: Амиран Дарсавелидзе. 16+

А вот история, которая могла случиться с каждым вне зависимости от профессии, был бы человек хороший. Портной Гоги, закончив 31 декабря все портняжные дела, спешит домой к Новому году. По пути на пустой дороге он встречает девушку: у её машины спустило сразу два колеса. Добрый Гоги не может допустить, чтобы барышня осталась без праздника, и обращается в автомеханика. Сначала он отдаёт красавице свою запаску, а потом снимает со своих «Жигулей» одно из четырёх, необходимых для движения, колёс. Радостная девушка уезжает. Гоги остаётся на пустой дороге с трёхколёсной обездвиженной машиной.



Автор: Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД / YouTube

Новогоднюю ночь главный герой грузинский короткометражки, портной, он же механик, он же просто славный малый, проспал в машине. Вопреки жанровым ожиданиям, девушка не вернулась с новым праздничным колесом — это не мелодрама с хэппи-эндом. И всё-таки Гоги встречает утро 1 января с улыбкой. Почему? Возможно, дело в загадочной грузинской душе, а возможно — в даре драматурга Резо Габриадзе, его умении создавать персонажей, которые могут быть счастливы не тем, что имеют, а тем, что отдают.



«Снегурочку вызывали?» (1985). Режиссер: Валентин Морозов. 16+

Ленинградец Саша Серёгин работает водителем микроавтобуса в бюро добрых услуг — возит по домам Дедов Морозов и Снегурочек и ждёт за рулём, пока те поздравляют детей. Но на этот раз 31 декабря Дед Мороз заболел. Приходится Серёгину самому наклеивать на лицо бороду, брать посох и ходить по квартирам со Снегурочкой. А ведь мог бы отказаться — разве он обязан делать чужую работу? Но Серёгин человек с одной стороны, добрый, а с другой — одинокий: не к с кем ему пить шампанское под бой курантов. Решил, у самого праздника нет, дай хоть других порадую.



Автор: Andriano 4elentano / YouTube

За это мироздание премирует Сашу новогодним чудом. Общаясь со Снегуркой-Светой, он узнаёт, что и она тоже одинока и несчастна. Да и вообще, если верить фильму, весь Ленинград 80-х — это город грустных одиночек, которых не веселят традиционные атрибуты вроде подарков или ёлки. Всё, что им нужно, — живое человеческое общение. И Саша со Светой общаются: с вундеркиндом, до которого нет дела занятым родителям, с мальчиком из детдома и с женщиной средних лет, у которой нет близких, поэтому она вызвала Снегурку и Деда для самой себя. А ближе к полуночи, когда герои чуть было не совершили глупость, разойдясь по пустым квартирам, уличные артисты дарят Серёгину бумажку с адресом Светланы и, всё кончается хорошо. Ну, а что было бы, если бы Серёгин отказался потрудиться 31 декабря?



«Как стать счастливым» (1986)

Скоро Новый год, но молодой журналист Гоша не обращает на это внимания — он делает карьеру. Встретив на улице старика с чемоданом, который утверждает, что в чемодане аппарат, способный сделать счастливым любого человека, Гоша не отмахивается от него как от сумасшедшего, а ведёт «сенсацию» сначала к главному редактору, а затем и в Институт мозга, чтобы, не откладывая до следующего года, начать готовить материал о достижениях советской науки.



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Увлечённость и неравнодушие журналиста приводят к тому, что он получает шанс изменить свою жизнь к лучшему, однако Гоша этим шансом не пользуется. Дело в том, что удивительный аппарат оказывается способен определять для каждого человека его призвание. Когда Гоша услышал, что ему стоит быть не журналистом, а клоуном, он перестал верить старику. Прошли годы: Гоша узнал, что учёный был прав. Назвав его клоуном, он преподнёс ему на Новый год самый ценный подарок в жизни, но Гоша отмахнулся и в результате потратил много лет впустую.

К счастью, финал оставляет надежду, что всё будет в порядке. Сменить профессию и найти себя в жизни никогда не поздно — стоит только захотеть.

«Праздник Нептуна» (1985). Режиссер: Юрий Чулюкин. 12+

Организаторы самодеятельности и прочего общественного досуга (в наше время — аниматоры и т.п.) — ещё одна профессия, для которой Новый год не праздник, а трудовые будни. В крошечной деревне Малые Пятки решили схитрить: на 1 января назначили Праздник Нептуна. Расчёт на то, что охотников нырять в прорубь не найдётся, и можно будет спокойненько отдохнуть. Но вышло иначе: руководство области, узнав, что в Малых Пятках планируется купание моржей, отправило туда делегацию из Швеции. Теперь всему сельскому начальству вместо праздников приходится искать любителей зимнего плавания, готовить культурную программу, строить баню и т.д. Ведь если ударить в грязь лицом, что за границей подумают о наших Пятках?!



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Необходимость потрудиться в Новый год приводит героев к иррациональному благу. Поначалу приходя в ужас от одной мысли о ледяной воде, селяне всей деревней запрыгивают в прорубь, охваченные каким-то мистическим порывом. Робкое замечание главного приспособленца, что шведы уехали, и можно вылезать, ни на кого не действует. Как будто впервые в Малых Пятках почувствовали, что кроме работы, денег, общественного положения и т.д., в жизни есть и другие конструкции, древние, непостижимые, но невероятно сильные и первозданно-человеческие.

«Ускоренная помощь». Эпизоды «Рождество» (1999) и «Миллениум» (2000). 18+

Для весёлых докторов из российско-белорусского ситкома про больницу даже не стоял вопрос, где встречать Новый год, — конечно, на работе. Дежурят и одновременно отмечают всем коллективом, развлекая друг друга и находящихся в сознании пациентов. Живописное сочетание медицинского учреждения с мишурой и украшениями 90-х дополняется желанием отгулять на западный манер — поэтому «Рождество», доллары на ёлке и постмодернистско-неполиткорректный капустник: Санта Клаус под музыку из «Криминального чтива» поёт «Расскажи, Снегурочка, где была», танцует, как Джон Траволта, с переодетым в Снегурку афроамериканцем, называя его «чернявой». А на фоне медбрат во фраке гордо носит самодельный арт-объект: медицинское судно с торчащим из него бенгальским огнём. Да, конечно, такой праздник дома не устроишь.



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Правда, в серии «Миллениум» (2000) герои всё же решают прожить 31 декабря «по-человечески» — сходить в гости, устроить свидание, побыть с детьми. Но по разным причинам к полуночи все, не сговариваясь, собираются в больнице. И это правильно: ведь гораздо важнее, чем поесть-попить и повеселиться один раз в году — это разобраться с тем, для чего живёшь, найти своё место в жизни. Даже если это место немного напоминает постперестроечный сумасшедший дом.

«Улицы разбитых фонарей». Эпизод «Прощай, обезьяна! или Призрак опера» (2001). 16+

В легендарном петербургском «убойном отделе» тоже хотят пить шампанское и есть мандарины. И тоже не могут себе этого позволить. И хорошо: кто, если не Дукалис с компанией, в новогоднюю ночь будет разыскивать портрет обезьяны, нарисованный женщиной-медиумом, в котором обитает зеленоватое привидение? А ещё живую обезьянку, принадлежащую приехавшему в Россию послу африканской республики Вамбаса. Кроме того, надо разобраться, почему из камеры сами собой пропадают заключённые. Уж не происки ли это потусторонних сил?



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