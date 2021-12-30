Исследователи измерили смертность от «омикрона»

Пациенты, заразившиеся штаммом «омикрон», умирают реже и реже нуждаются в кислородной терапии, чем при других вариантах коронавируса. Уровень смертности при «омикроне» ниже на 75 % . К таким выводам пришли учёные из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и из Университета Претории, передаёт 30 декабря РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.



Изучалось состояние пациентов, попавших в больницы в городе Тшване в провинции Гаутенг (ЮАР), где впервые зафиксировали вспышку «омикрона». Из числа заболевших этим штаммом скончались 4,5 % госпитализированных. А при предыдущих волнах COVID-10 умирали до 21,3 % .

