Исследователи измерили смертность от «омикрона»

Пациенты, заразившиеся штаммом «омикрон», умирают реже и реже нуждаются в кислородной терапии, чем при других вариантах коронавируса. Уровень смертности при «омикроне» ниже на
Изучалось состояние пациентов, попавших в больницы в городе Тшване в провинции Гаутенг (ЮАР), где впервые зафиксировали вспышку «омикрона». Из числа заболевших этим штаммом скончались
Меньше половины госпитализированных с «омикроном» нуждаются в кислородной терапии. Раньше число таких больных достигало
«В городе Тшване, первом глобальном эпицентре «омикрона», снизилась тяжесть заболевания, количество смертей и сроки пребывания в больнице», — делают вывод исследователи. Они надеются на «полное разделение показателей заболеваемости и смертности», что положит конец эпидемии и приведет к эндемической фазе.