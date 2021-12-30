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Исследователи измерили смертность от «омикрона»

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Пациенты, заразившиеся штаммом «омикрон», умирают реже и реже нуждаются в кислородной терапии, чем при других вариантах коронавируса. Уровень смертности при «омикроне» ниже на 75 %. К таким выводам пришли учёные из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и из Университета Претории, передаёт 30 декабря РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

Изучалось состояние пациентов, попавших в больницы в городе Тшване в провинции Гаутенг (ЮАР), где впервые зафиксировали вспышку «омикрона». Из числа заболевших этим штаммом скончались 4,5 % госпитализированных. А при предыдущих волнах COVID-10 умирали до 21,3 %.

Меньше половины госпитализированных с «омикроном» нуждаются в кислородной терапии. Раньше число таких больных достигало 99,5 %. Число нуждающихся в интенсивной терапии также снизилось с 4,3 % до 1 %. Выписываются после «омикрона» в среднем через 4 дня, а при предыдущих волнах — через 8–9 дней.

«В городе Тшване, первом глобальном эпицентре «омикрона», снизилась тяжесть заболевания, количество смертей и сроки пребывания в больнице», — делают вывод исследователи. Они надеются на «полное разделение показателей заболеваемости и смертности», что положит конец эпидемии и приведет к эндемической фазе.

Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.

Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон» — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

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Комментарии (4)

Leo.S
Но жижа от почвоведа все равно жутко эффективна?
Dazdraperma
Главное-то, главное где? Каков уровень вакцинированности в городе Тшване, первом глобальном эпицентре «омикрона»? Уже пора кричать "караул", или пока еще рано?
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