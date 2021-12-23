Петербургский ветер помешал сесть самолету из Анапы. Пережидать его пришлось в Пскове

Как рассказал читатель «Фонтанки» Александр 23 декабря, пассажиров завели в здание аэровокзала. Часть путешественников отказались лететь дальше.



«Вернулись в самолет, скоро вылетаем в Пулково», — добавил мужчина.



В пресс-службе петербургского аэропорта не смогли ответить на вопрос о том, когда самолет приземлится в Петербурге. «Это же погода», — заключила представитель воздушной гавани.



Судя по данным онлайн-табло Пулково, рейс FV 6202 из Анапы в Петербург ожидается в 19:50.



«Фонтанка» писала, что утром 23 декабря в Петербурге был объявлен «желтый» уровень опасности из-за надвигающейся метели. Синоптики обещали также сильный ветер, порывами до 15–18 м/с.

