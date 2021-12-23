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Петербургский ветер помешал сесть самолету из Анапы. Пережидать его пришлось в Пскове

Из-за сильного ветра в Петербурге не смог приземлиться самолет из Анапы. Воздушное судно временно разместили в Пскове.

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Как рассказал читатель «Фонтанки» Александр 23 декабря, пассажиров завели в здание аэровокзала. Часть путешественников отказались лететь дальше.

«Вернулись в самолет, скоро вылетаем в Пулково», — добавил мужчина.

В пресс-службе петербургского аэропорта не смогли ответить на вопрос о том, когда самолет приземлится в Петербурге. «Это же погода», — заключила представитель воздушной гавани.

Судя по данным онлайн-табло Пулково, рейс FV 6202 из Анапы в Петербург ожидается в 19:50.

«Фонтанка» писала, что утром 23 декабря в Петербурге был объявлен «желтый» уровень опасности из-за надвигающейся метели. Синоптики обещали также сильный ветер, порывами до 15–18 м/с.

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Комментарии (3)

Денеб
Много летал Люфтганзой.... В разных погодных условиях... В разное время суток.... Ни разу не помню, чтобы было что-то подобное....
BobCat2
Представляю как псковичи там офигели…
261847251
Растёт Псков.

Раньше из Пулково в Москву летали на запасной, а теперь - Псков.
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