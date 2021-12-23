Погода показала Петербургу «желтую» карточку: на смену «Нео» пришел «Квинтинус»

Как сообщает 23 декабря Смольный со ссылкой на Росгидрометцентр России, «желтый» уровень опасности объявлен в Петербурге с 8 часов 23 декабря до 6 часов 24 декабря. В городе ждут снегопад, метель и сильный ветер, порывами до 15–18 м/с.



Специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус связывает смену погоды с дошедшим до города на Неве теплым атмосферным фронтом, связанным с циклоном, который уже назвали «Квинтинус».



«Его облачная гряда закроет небо плотной пеленой, вызовет снегопады и метели. Усилится ветер, атмосферное давление будет резко падать, а температура повысится», — сообщает метеоролог.

