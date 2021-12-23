FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -6
73.79р83.15р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Погода показала Петербургу «желтую» карточку: на смену «Нео» пришел «Квинтинус»

В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за надвигающейся метели.

2
Печать

Как сообщает 23 декабря Смольный со ссылкой на Росгидрометцентр России, «желтый» уровень опасности объявлен в Петербурге с 8 часов 23 декабря до 6 часов 24 декабря. В городе ждут снегопад, метель и сильный ветер, порывами до 15–18 м/с.

Специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус связывает смену погоды с дошедшим до города на Неве теплым атмосферным фронтом, связанным с циклоном, который уже назвали «Квинтинус».

«Его облачная гряда закроет небо плотной пеленой, вызовет снегопады и метели. Усилится ветер, атмосферное давление будет резко падать, а температура повысится», — сообщает метеоролог.

Городские власти просят жителей Петербурга проявлять осторожность и, по возможности, отказаться от использования в эти сутки автотранспорта в связи с высоким риском ДТП.

Последний сильный снегопад 19 декабря городу подарил циклон «Нео». Его уход сопровождался нарастающим минусом и солнечной погодой.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

NikIvanov
Судя по тому как 'отлично' убирали город ранее, после нового снегопада проехать по нему станет невозможно. Спасибо смотрящему...
Ваксер
Хорошо хоть не куннилингус.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний