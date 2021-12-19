Уходящий «Нео» насыплет Петербургу немного снега. К вечеру в городе начнёт холодать

Уходящий в центр Европейской территории России активный циклон «Нео» на прощание подарит Петербургу кратковременный снег. Уже к вечеру в городе начнет холодать, а на дорогах будет скользко, пишет 19 декабря в Facebook ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.



Погода ожидается облачная будет ветрено и во второй половине дня сформируется гололедица.



Температура воздуха 0…+2°, по области -2…+3°, к вечеру в -3…-5°, по области до -2…-7°. Ветер северный 5–10 м/с. Атмосферное давление начнет расти и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

