Газовая столица. Выставка покажет Петербург с необычной стороны

Фото: Михаил Огнев / Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







История

Выставка «История одного города — будущее всей страны. Газовое наследие Петербурга» располагается в Комендантском доме Петропавловской крепости. Три ее зала — три века, на которые пришлось развитие газового хозяйства страны и города. Гуляя по этому пространству, где много интерактива и «живых» экспонатов, гости узнают много нового о быте наших предков. И о том, как меняла жизнь города такая привычная нам вещь, как газ.

Например, знаете ли вы, что импортозамещение существовало и в XIX веке? Европейские страны не стали делиться с Россией своей первой разработкой для производства искусственного газа из каменного угля, чтобы освещать и обогревать пространство. И тогда гениальный петербургский инженер Петр Соболевский в 1811 году в домашней мастерской соорудил аналог, который назвал «термоламп». Это событие и считают днем рождения отечественной газовой энергетики.

Фото: Михаил Огнев / Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







Еще через два года, в майскую ночь 1813 года, фонари на Адмиралтейском бульваре вспыхнули необычным синеватым светом, а потом начали гореть ровным белым пламенем. Зрелище — невероятное для того времени!.. Но главное — не внешний эффект, а технология, более перспективная и дешевая, чем использовавшиеся тогда масляные фонари.

Для подводки топлива к новым светильникам был построен первый в стране газопровод. Так началась газификация улиц разраставшегося Петербурга. Кстати, недалеко от того исторического места, у памятника Пржевальскому в Адмиралтейском саду, можно увидеть фонари, которые до сих пор работают на газе. А рядом, на стрелке Васильевского острова, стоят знаменитые Ростральные колонны — самые большие газовые светильники в стране. Их ярко горящие по праздникам факелы — до сих пор событие в жизни города.

… К концу девятнадцатого столетия в имперской столице было уже около 5 000 газовых фонарей, которые обслуживали 800 человек. Их незаметный, но важный труд вдохновил современных коллег на создание памятника фонарщику. Он уже готов и, как рассказал генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, будет установлен, предположительно, у станции метро «Зенит».



Фото: Михаил Огнев / Фонтанка.ру Фото: Михаил Огнев / Фонтанка.ру Фото: Михаил Огнев / Фонтанка.ру Фото: Михаил Огнев / Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







В XX веке газ пришел в помещения. Появились газовые радиаторы, водонагреватели, настольные лампы и даже кофеварки. Судя по собранным специалистами раритетам, они очень походили на то оборудование, которые мы используем сегодня. Хотя, конечно, несли на себе печать совсем другой эстетики. Эти предметы делали жизнь человека более удобной и комфортной, значительно упрощали быт. Один из таких экспонатов — четырехконфорочная газовая плита, выпускаемая Ленгазаппаратом, – символ широкомасштабной газификации Ленинграда в послевоенные годы.

Современность и будущее на выставке в Петропавловке иллюстрирует третий, самый интерактивный зал — с большими цифровыми панно и сенсорными экранами. Он вновь возвращает нас в Петербург, новую газовую столицу России. Именно здесь располагается штаб-квартира компании «Газпром» и ее дочернего предприятия «Газпром межрегионгаз», которое непосредственно работает с потребителями — обеспечивает голубым топливом население и ключевые отрасли экономики.



Фото: Михаил Огнев / Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







Официальный срок работы просветительского проекта в Комендантском доме — до 18 января, но уже есть договоренность с руководством Государственного музея истории Петербурга о том, что выставка станет постоянной. С экспозицией можно ознакомиться бесплатно. Тем же, кто предпочитает онлайн-формат, советуем портал Историягаза.рф, также созданный к двойному юбилею. Здесь собраны самые важные факты, интересные архивные фотографии, а еще уникальная карта газовых достопримечательностей Северной столицы.



Настоящее

«Газпром межрегионгаз» — крупнейший поставщик газа на внутренний рынок: на его долю приходится более 71% объема поставок всем категориям потребителей. Чтобы справиться с такой работой, нужно население среднего российского города: общая численность персонала Группы — более 150 тысяч человек. Абоненты компании — свыше 32 млн человек в 70 регионах России, и число потребителей только растет. А за ним — и ежегодный объем транспортировки и реализации газа.

За 15 лет, с 2005-го по 2020 год, дочерняя структура «Газпрома» построила около 36,5 тысячи км новых трубопроводов. Газификация страны превысила 70%. Учитывая российские масштабы, показатель хороший. Но для страны с самыми большими запасы природного газа в мире хочется большего. Поэтому впереди у коллектива Группы — еще более амбициозная задача: обеспечить 100% технически возможной газификации территории России к 2030 году.

«Это поручение президента Российской Федерации, и председатель правления (ПАО «Газпром» — Прим. ред.) поставил нам такую задачу, — рассказал журналистам на открытии выставки генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, — Это для нас вызов, но мы точно с ним справимся».



В центре: генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов Поделиться Поделиться







Но даже в тех населенных пунктах, где голубое топливо уже есть, остается много работы. В 2021 году началась обширная программа догазификации — подведение газа до границ земельного участка без привлечения средств граждан, а также подключение объектов капитального строительства. Число потенциальных абонентов, которые перестанут топить печь дровами благодаря этой программе, — 2,5 млн. В Ленобласти текущая пятилетка будет «жаркой». К 2025 году предстоит создать условия для подключения 54 206 домовладений и квартир. Это вдвое больше, чем за предыдущие годы. Будет построено более 2 000 км новых газопроводов, что в четыре раза больше, чем за 2005-2020 гг.

Инвестиции в отраслевую инфраструктуру Петербурга в 2021-2025 годах составят более 11 млрд. Так, например, будет построен распределительный газопровод для подключения потребителей промзоны «Шушары» и три крупные газораспределительные станции. Самая мощная, к югу от Северной столицы, заменит три ГРС, работающие в черте города.



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Будущее



На вопрос, каким видит будущее компании ее руководитель, Сергей Густов ответил перечислением трех главных задач: полная газификация страны, безопасное использование газа в быту, цифровизация.

«Нужно, чтобы за газ было легко платить. Чтобы им пользовались все, кто хочет, — убежден топ-менеджер. — Эта же ситуация новая, когда мы говорим: подавайте заявки, мы будем газифицировать ваше жилище без использования ваших средств… Будущее компании ориентировано на покупателя. Газ должен поступать в каждый дом: бесперебойно, безопасно, и так, чтобы за него было удобно платить. Это будущее компании «Газпром межрегионгаз» в предстоящем десятилетии».



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Для того, чтобы эта перспектива стала ближе, компания вводит ряд современных сервисов:

Клиентские центры «Единого окна». Чтобы подключиться к газу, абонент должен прийти в газовую компанию всего один-два раза. В клиентском центре он может получить полный спектр услуг по газификации: ему предложат варианты плит, котлов, подготовят договор — останется только поставить подпись.

Электронные сервисы. В 2020 году Группа «Газпром межрегионгаз» резко увеличила число подключений к онлайн-кабинетам. Компания внедряет и новые системы биллинга, которые позволяют получать данные по потреблению газа, анализировать их, применять льготы. Потребителю остается только открыть сайт/мобильное приложение, найти сумму к оплате и рассчитаться за потребленные ресурсы одним нажатием кнопки. Умные счетчики. Сегодня ответственность за установку прибора учета газа несет потребитель. Зачастую это ведет к установке счетчиков с минимальным функционалом, намеренному использованию контрафактных устройств и т. д. Компания просит внести изменения в законодательстве, чтобы возложить обязанность по установке узла учета на поставщика. Если это произойдет, «Газпром межрегионгаз» готов развернуть в стране газовую цифровизацию. Абонентам начнут ставить умные счетчики, которые будут не только считать и передавать данные, но и регулировать потребление, предупреждать о загазованности или других проблемах в газоснабжении.

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В конечном счете интеллектуальные системы значительно повысят безопасность оборудования, решат проблему передачи недостоверных данных, а в перспективе снизят потери газа в газораспределительных сетях.

…Наверное, еще через 25 лет выставка, посвященная газовой отрасли, станет еще более диджитальной: на ней будут показывать пользовательские интерфейсы личных кабинетов и умные счетчики. Или, например, нейросети, которые ищут утечки газа. Чтобы приблизить это будущее, огромная команда трудится уже сегодня.

Материал подготовлен специально для ООО «Газпром Межрегионгаз». К 25-летию компании

