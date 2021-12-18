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«Новогодняя почта» заработает на Дворцовой площади

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В понедельник, 20 декабря, на Дворцовой площади откроется «Новогодняя почта». Каждый желающий сможет бесплатно отправить открытку своим родным и друзьям в любую точку России. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

«Новогодняя почта» создана при участии Почты России. Она будет работать ежедневно с 17:00 до 20:00 до 31 декабря. Открытки и марки выдаются бесплатно.

Все открытки — из коллекции, созданной на основе детских рисунков. Их отобрали на конкурсе «Главная открытка города», в котором участвовали более 100 юных петербуржцев. Победили четверо, поэтому в коллекции четыре вида открыток.

Напомним, сегодня на Дворцовой площади закончили наряжать новогоднюю ель. Как она теперь выглядит, смотрите на «Фонтанке».

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